Chciał zaoszczędzić kilka minut. Przeżył koszmar zaledwie 100 metrów od domu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (26 października) po godz. 10 na szlaku kolejowym Kanie–Rejowiec. Dyżurny SOK w Chełmie otrzymał niepokojące zgłoszenie o mężczyźnie, który przebywał na torowisku i chował się za słupem trakcyjnym. Informację przekazał dyżurny ruchu stacji Rejowiec.

Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Okazało się, że 77-latek próbował skrócić drogę do domu, jednak wpadł w grzęzawisko i nie potrafił samodzielnie się wydostać.

Do domu miał zaledwie 100 metrów

Mundurowi ostrożnie dotarli do mężczyzny, chwycili go za ręce i wyciągnęli z bagna. Senior był bardzo wyczerpany, przemoczony i wychłodzony. Mimo to odmówił wezwania pogotowia ratunkowego.

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Funkcjonariusze powiadomili o zdarzeniu policję, a następnie odprowadzili 77-latka do domu. Jak się okazało, jego miejsce zamieszkania znajdowało się zaledwie około 100 metrów od miejsca, w którym ugrzązł.

Jak poinformowała Straż Ochrony Kolei, dzięki szybkiej reakcji służb życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.