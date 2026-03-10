Chcą nakłonić mężczyzn do mówienia o sobie. Już niedługo rusza projekt „Panowie, gadamy!”

Samuraje w Lublinie

- Jego tematem będzie ojcostwo i synostwo. Dokładnie temat brzmi: Ojcowie i synowie. Jak ja wychowuję, a jak mnie wychowano. Bardzo zachęcamy do tego, żeby zgłosić się na ten dialog. To będzie okazja do tego, żeby powiedzieć co myśli się w tym temacie, ale też posłuchać, poznać zdanie innych osób. Jest to projekt o mężczyznach i dla mężczyzn. Przede wszystkim ma odpowiedzieć na takie pytanie: "Co to znaczy być mężczyzną w Polsce? Jak czują się mężczyźni? Jak widzą swoją rolę, ale też czego od siebie wymagają, a czego wymaga od nich świat. W ramach projektu odbędą się spotkania dialogowe wokół bardzo konkretnych tematów: ojcostwa, pracy i zarabiania, związków i miłości, władzy, troski o siebie – mówi Maja Jeśmanowicz-Mierzejewska, koordynatorka projektu „Panowie, gadamy!”.

Spotkanie w Lublinie zaplanowane jest na 31 marca. Pozostałe spotkania odbędą się w Katowicach, Rzeszowie, Gdańsku i Warszawie. Dodatkowo mężczyźni mogą także wziąć udział w treningach online, gdzie będą ćwiczyć rozmowę w konkretnych relacjach. Szczegóły i zapisy na stronie.

