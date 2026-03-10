Wypadek w Lubyczy Królewskiej. Samochód wjechał pod pociąg towarowy

Poranne zdarzenie miało miejsce 10 marca około godziny 8:00 w lubelskiej miejscowości Lubycza Królewska.

Pojazd z pięcioma osobami wjechał prosto pod nadjeżdżający skład towarowy.

Kolizja wydarzyła się na niebezpiecznym przecięciu dróg bez rogatek i świateł.

Do placówek medycznych przetransportowano łącznie troje poszkodowanych.

Osobówką sterował dziewiętnastoletni mieszkaniec Lubyczy Królewskiej.

Badania potwierdziły pełną trzeźwość maszynisty i kierującego autem.

Do tego wypadku doszło około godziny 8 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Lubycza Królewska. Jak informuje Polsat News, przejazd ten nie jest wyposażony w rogatki ani sygnalizację świetlną. Kierowca osobowego volvo wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Na miejscu wylądowały m.in. dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala.

Czytaj też: Chevrolet utknął w bagnie. Kierowca był pijany i miał cofnięte prawo jazdy

Samochodem kierował 19-letni. Wiadomo, że był trzeźwy. Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku.