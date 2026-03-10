Wypadek w Lubyczy Królewskiej. Samochód wjechał pod pociąg towarowy

2026-03-10 9:36

We wtorkowy poranek (10 marca) w miejscowości Lubycza Królewska doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Pojazd osobowy, w którym znajdowało się pięć osób, zderzył się z pociągiem towarowym. W akcji uczestniczyły służby oraz dwa śmigłowce LPR.

  • Poranne zdarzenie miało miejsce 10 marca około godziny 8:00 w lubelskiej miejscowości Lubycza Królewska.
  • Pojazd z pięcioma osobami wjechał prosto pod nadjeżdżający skład towarowy.
  • Kolizja wydarzyła się na niebezpiecznym przecięciu dróg bez rogatek i świateł.
  • Do placówek medycznych przetransportowano łącznie troje poszkodowanych.
  • Osobówką sterował dziewiętnastoletni mieszkaniec Lubyczy Królewskiej.
  • Badania potwierdziły pełną trzeźwość maszynisty i kierującego autem.

Do tego wypadku doszło około godziny 8 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Lubycza Królewska. Jak informuje Polsat News, przejazd ten nie jest wyposażony w rogatki ani sygnalizację świetlną. Kierowca osobowego volvo wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Na miejscu wylądowały m.in. dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala.

Samochodem kierował 19-letni. Wiadomo, że był trzeźwy. Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku.

