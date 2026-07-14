Lewiatan otwiera sklep przyszłości. Nie będzie w nim ani jednej kasy

Polski handel detaliczny coraz śmielej sięga po nowoczesne technologie. Kasy samoobsługowe, płatności telefonem czy elektroniczne etykiety cenowe przestały już kogokolwiek dziwić. Teraz nadchodzi kolejny krok. Sieć Lewiatan zapowiedziała uruchomienie pierwszego w Polsce autonomicznego sklepu pod swoim szyldem. W takim miejscu klienci będą mogli zrobić zakupy bez tradycyjnej obsługi, a wiele procesów przejmie sztuczna inteligencja.

Pierwszy autonomiczny sklep Lewiatana

Za projekt odpowiada firma SmartNovo, która opracowała technologię umożliwiającą funkcjonowanie sklepu praktycznie bez udziału personelu. Nowy punkt sprzedaży ma mieć powierzchnię około 21 metrów kwadratowych i działać przez całą dobę – siedem dni w tygodniu. Na razie nie ujawniono, w jakim mieście zostanie otwarty pierwszy taki sklep. Inwestorzy zapowiadają jednak, że będzie to początek szerszego programu rozwoju nowoczesnych placówek handlowych.

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Jak będą wyglądały zakupy?

Autonomiczny sklep ma działać w oparciu o zaawansowane systemy sztucznej inteligencji oraz zestaw kamer i czujników monitorujących przebieg zakupów. Klient po wejściu do sklepu wybiera potrzebne produkty, a system automatycznie rozpoznaje, co zostało zabrane z półek.

Nie będzie konieczności korzystania z tradycyjnej kasy ani skanowania każdego produktu. Po zakończeniu zakupów należność zostanie naliczona automatycznie, a cały proces ma trwać znacznie krócej niż w klasycznym sklepie.

AI będzie zarządzać sklepem

Nowy format ma wykorzystywać sztuczną inteligencję nie tylko do obsługi klientów. AI będzie również analizować sprzedaż, monitorować stany magazynowe i pomagać w zarządzaniu asortymentem. Dzięki temu sklep ma szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów i ograniczać straty związane z brakami towarów.