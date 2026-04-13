Bezpłatne badania na wyciągniecie ręki. Zachęcają do nich studenci

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

- Z takich podstawowych badań, no to będą pomiary glukozy przygodnej, pomiary ciśnienia tętniczego, badania optometryczne wzroku. Będą też stacje z edukacją na temat profilaktyki chorób jamy ustnej, przeglądy dentystyczne, w wybranych godzinach USG szyi, również samobadanie piersi oraz jąder, pierwsza pomoc i wiele, wiele innych. Wiadomo, że jeśli idziemy do lekarza, do specjalisty, to ten specjalista ma na nas jakiś tam ograniczony czas, też długo trzeba czekać, zapisywać się. Tutaj wszystko będzie na miejscu i ten czas jest raczej nieokreślony w przypadku tych badań takich podstawowych typu pomiar glikemii. Jest to akcja taka prozdrowotna. Promujemy profilaktykę, badania przesiewowe. Wszystkie te badania są bezpłatne i każdy odwiedzający może z nich skorzystać. Warto dla rodziny, dla siebie i dla przyszłych pokoleń - mówi Gabriela Grossmann z lubelskiego oddziału IFMSA-Poland.

Tegoroczna akcja „Zdrowie pod kontrolą” odbędzie się 25 kwietnia w galerii handlowej przy al. Unii Lubelskiej. Szczegółowe informacje znajdziecie w mediach społecznościowych IFMSA-Poland Oddział Lublin, na Facebooku oraz Instagramie.

