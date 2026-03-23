Będą rozmawiać o profilaktyce uzależnień. Spotkania dla rodziców i opiekunów

- Bezpłatne spotkania w formie grup dyskusyjnych będą odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu, do końca października. Uczestnicy porozmawiają między innymi o budowaniu atmosfery miłości i bezpieczeństwa w rodzinie, kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także konsekwencji stosowania leków do celów pozamedycznych oraz używania substancji psychoaktywnych - mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Harmonogram spotkań:

czwartki w godzinach 16.00-18.00:

marzec: 19, 26;

kwiecień: 2, 9, 16, 23, 30;

maj: 7, 14, 21, 28;

czerwiec: 11, 18, 25;

lipiec: 2, 9, 16, 23, 30;

sierpień: 6, 13, 20, 27;

wrzesień: 3, 10, 17, 24;

październik: 1, 8, 15, 22, 29;

niedziele w godzinach 8.00-10.00:

marzec: 22, 29;

kwiecień: 12, 19, 26;

maj: 10, 17, 2

Program realizowany jest na zlecenie Miasta Lublin przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego przy ul. Wallenroda 2F.

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie pod numerem 510 502 900 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected].

