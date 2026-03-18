Będą ćwiczyli ratowanie ludzi w warunkach jak na wojnie. W czwartek przy ul. Spadochroniarzy ćwiczenia „Piwnica”

Olka Mazur
2026-03-18 13:11

Zasymulują warunki wojenne i będą ćwiczyć ratowanie ludzi. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie organizuje ćwiczenia „Piwnica 2026”. Weźmie w nich udział około 80 osób: ratowników medycznych, policjantów, żołnierzy Obrony Terytorialnej, a także studentów.

Ratownik medyczny

Autor: Pixabay.com
- Jak sama nazwa wskazuje „Piwnica”, czyli schodzimy sobie do piwnicy, ćwiczymy scenariusz taki stricte apokaliptyczno-wojenny, gdzie jesteśmy zmuszeni zbudować sobie punkt medyczny czy też szpital polowy w piwnicy. No nie chcę tu nikogo generalnie straszyć. Natomiast my w scenariuszu mamy założenie, że wszystkie szpitale są nieczynne lub są po jakimś bombardowaniu. Latają tutaj drony nieprzyjazne i właśnie dlatego uciekamy do piwnicy. Ćwiczenie też głównie polega na tym, żeby sobie te pomieszczenia zaadoptować do działania z poszkodowanym. Pozoranci, którzy są z Uniwersytetu Medycznego bardzo fajnie nam to wszystko odgrywają. Jest bardzo fajna symulacja, jest krew, jest krzyk i wkręcamy się po prostu w tą symulację i dobrze to wszystko wychodzi - mówi Piotr Jewsiejczyk, ratownik medyczny, komandor ćwiczenia.

Ćwiczenia „Piwnica 2026” odbędą się w czwartek 19 marca w piwnicy budynku Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8. Planowane są w godzinach 8:00-18:00. Nie powinno być utrudnień w ruchu.

