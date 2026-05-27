Altershow powraca do Ogrodu Saskiego. Taka będzie druga edycja Festiwalu Muzyki Alternatywnej

- Skupiamy się na muzyce rockowej, metalowej, skupiamy się przede wszystkim na mieszaniu różnych gatunków i właśnie takiej muzyce, która może spodobać się naszej lubelskiej młodzieży. Nie chcemy, żeby to był główny nurt, ponieważ koncertów z głównego nurtu wydaje mi się, że jest dosyć dużo. Wiemy również, że jest dużo młodzieży w Lublinie, która takiej muzyki słucha i że naprawdę nie mieli jak tego czasu spędzać. Chcieliśmy stworzyć takie darmowe wydarzenie - mówi Ewa Woźniak, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, jedna z organizatorek Altershow.

Na tegorocznym Altershow wystąpi 6 zespołów. Główna gwiazda jest już znana, natomiast kolejne zespoły będą ogłaszane w przyszłym tygodniu na Instagramie wydarzenia.

- Główną gwiazdą wieczoru będzie zespół Alldesire, który wygrał nasz konkurs. Wystąpi po raz drugi. Jest to zespół z Warszawy grający muzykę rockową. Bardzo charakterystyczny, stawiają na performance, na kontakt z publicznością. Poza nimi mamy wystąpi także zespół metalowy, a także taki, który łączy rock i alternatywę. Usłyszeć będzie można też taki bardziej podziemny rock i rożne odmiany metalu. Ogólnie wystąpią zespoły, które kombinują z tą muzyką i szukają własnego stylu, więc myślę, że każdy odnajdzie tam coś dla siebie - mówi Zuzanna Wawszczak, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, jedna z organizatorek Altershow.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się 26 czerwca w godzinach 16:00-21:00 w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Wstęp wolny. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowa Rada Miasta Lublin.

