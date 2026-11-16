Kultura azjatycka powraca do Lublina. Przed nami zimowa odsłona Festiwalu Akira

- Skupiamy się właśnie na tej kulturze, więc mamy mangę, anime, ale też K-pop, czyli muzykę koreańską, różne atrakcje związane z Chinami. Tak naprawdę szeroki przekrój całej kultury Azji, chociaż głównie Japonia - mówi organizatorka festiwalu Kaja Kowalska.

Organizatorzy przygotowali niezwykle bogatą listę atrakcji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniach i panelach z gośćmi specjalnymi, wśród których znajdzie się m.in. Hanna Kinder-Kiss - ceniona aktorka dubbingowa znana chociażby z roli Asha w serialu Pokémon oraz Szin - twórczyni internetowa znana z animatików inspirowanych musicalami. Podczas festiwalu poprowadzi warsztaty, na których pokaże, jak przygotować własny animatik. Nie zabraknie też strefy NanoKarrin, gdzie chętni spróbują swoich sił w dubbingu.

Tradycyjnie, ważnymi punktami programu będą też pokaz talentów i konkurs cosplay, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

- Bardzo się cieszę, że mamy dużo cosplayerów, że to się rozwija, że po prostu coraz więcej osób w ogóle interesuje się tą kulturą Azji. Z roku na rok osób ubranych w stosunku do nieubranych jest coraz więcej. U nas praktycznie cały festiwal jest kolorowy, każdy coś ma. I też właśnie często są to stroje robione samodzielnie, nie tylko kupowane - mówi organizatorka Kaja Kowalska.

Z uczestnikami spotkają się Kairi z Kairi in Cosplayland oraz duet Significant Otters Cosplay, którzy podzielą się doświadczeniami związanymi z tworzeniem kostiumów i projektów scenicznych.

Festiwalowa przestrzeń obejmie również strefę gier konsolowych i planszowych. Uczestnicy będą mogli sprawdzić się m.in w „Tekkenie 8 ”, „Naruto” oraz rytmicznej grze „Taiko no Tatsujin”. Przygotowano także planszówki i japońskie gry karciane.

- Jeżeli ktoś się zastanawia czy grać w GTA 6, czy kupować, czy nie kupować, to u nas na Akirze, na strefie konsolowej będzie można zagrać - zapowiada organizatorka.

Zimowa edycja ma też swój świąteczny charakter. To już trzecia odsłona Hello Christmas, w której organizatorzy zestawiają kulturę Azji z polskimi zwyczajami. Nie zabraknie śpiewania kolęd, dekorowania pierniczków i świątecznego jedzenia. Będzie to również okazja, by dowiedzieć się, jak okres świąteczny wygląda w krajach azjatyckich.

- Ten projekt powstał po to, żeby w taki smutny listopadowy czas coś fajnego się działo - wyjaśnia Maja Kowalska.

Na festiwalu pojawi się także około 40 stoisk wystawców. Swoje prace pokażą przede wszystkim polscy artyści i rękodzielnicy. Na stoiskach będzie można znaleźć unikatową biżuterię, printy czy naklejki.

Festiwal odbędzie się w dniach 21-22 listopada w w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Józefa Śliwińskiego 5 w Lublinie.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://akiracon.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/FestiwalAkira/?locale=pl_PL

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia ESKA.

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