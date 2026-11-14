Koszmar na S12! 30-latka zginęła w zmiażdżonym samochodzie

Do tego tragicznego zdarzenia doszło na Lubelszczyźnie w piątkowy wieczór, 13 listopada, na trasie ekspresowej S12 nieopodal Świdnika.

Tragiczny wypadek na S12 pod Świdnikiem. Kierowca ciężarówki wjechał w osobówkę

Kierowcy jadący drogą S12 w stronę Chełma oraz Zamościa od pewnego czasu napotykają na trwające tam roboty drogowe. Prace te wiążą się z czasowymi ograniczeniami w ruchu oraz zwężeniami pasa jezdni. Wszystko wskazuje na to, że 52-latek siedzący za kierownicą ciągnika siodłowego najprawdopodobniej nie zauważył oznakowania ostrzegającego o tych utrudnieniach. Rozpędzony zestaw z ogromną siłą staranował tył volkswagena, który zwalniał przed zwężeniem. Impet zderzenia sprawił, że niewielka osobówka została wbita bezpośrednio pod naczepę stojącej przed nią innej ciężarówki.

O szczegółach zdarzenia mówi asp. sztab. Elwira Domaradzka ze świdnickiej policji.

„Nie zauważył pojazdów zatrzymujących się przed nim w związku ze zwężeniem jezdni spowodowanym prowadzonymi na tym odcinku pracami remontowymi. Z dużą siłą uderzył w poprzedzającego go volkswagena. W wyniku tego doszło do tzw. efektu domina, a kolejne pojazdy uderzały w siebie”- przekazała funkcjonariuszka.

Karambol na drodze S12. Nie żyje 30-letnia mieszkanka Chełma

Skutki tego zderzenia okazały się katastrofalne dla 30-letniej mieszkanki Chełma, która siedziała za kierownicą volkswagena polo. Kobieta poniosła śmierć na miejscu w doszczętnie zmiażdżonym wraku, a na jakąkolwiek pomoc medyczną było już za późno. W całym zdarzeniu poszkodowani zostali również uczestnicy jadący innymi autami.

„Do szpitala przewieziono również pasażerów drugiego samochodu osobowego. Nie odnieśli oni poważniejszych obrażeń. Większość po przeprowadzonych badaniach została wypisana do domu, natomiast jedna osoba pozostała w szpitalu na obserwacji” - uzupełnia policjantka ze Świdnika.

Policja zatrzymała 52-letniego kierowcę tira po wypadku na S12

Pracujący na miejscu śmiertelnego karambolu mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 52-latka kierującego ciągnikiem siodłowym. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło, że w organizmie mężczyzny nie było alkoholu, a sam kierowca został już zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.