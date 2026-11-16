Można odetchnąć pełną piersią. Jakość powietrza w Lublinie zachęca dzisiaj do spacerów

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Pomiary przeprowadzone na lokalnych stacjach jednoznacznie wskazują, że jakość powietrza w naszym mieście jest dziś dobra, a stężenia szkodliwych pyłów są na bardzo niskim poziomie. Brak uciążliwego dymu z domowych pieców w połączeniu ze sprzyjającą aurą sprawia, że oddech bierze się lekko i bez obaw. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planowali spędzić aktywny dzień poza domem.

Czyste otoczenie stwarza wspaniałe warunki do rodzinnych spacerów, ruchowej rekreacji w parkach czy jazdy na rowerze. Bez przeszkód można również otworzyć okna i wpuścić świeże powietrze do mieszkań oraz biur. Warto wykorzystać ten czas na aktywność na zewnątrz, ponieważ w trakcie sezonu grzewczego sytuacja bywa dynamiczna i w chłodniejsze, bezwietrzne dni jakość otoczenia może ulec pogorszeniu.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć podawane wskaźniki, warto znać obowiązujące normy bezpieczeństwa. Dla pyłu PM10 (większych cząsteczek brudu) dobowa norma GIOŚ wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobniejszego pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca surowszą dobową normę wynoszącą 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty pokazują, że stężenia pyłów w całym mieście są bardzo niskie i w pełni bezpieczne.

Oto szczegółowe wyniki ze stacji pomiarowych w Lublinie:

Lublin, ul. Obywatelska: według pomiaru z godziny 08:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 20,8 µg/m³, a pyłu PM2.5 wyniosło 15,3 µg/m³. Pomiary obu pyłów otrzymały indeks bardzo dobry . Dzisiejszy poziom PM10 stanowi zaledwie około 41,6% dobowej normy bezpieczeństwa.

według pomiaru z godziny 08:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 20,8 µg/m³, a pyłu PM2.5 wyniosło 15,3 µg/m³. Pomiary obu pyłów otrzymały indeks . Dzisiejszy poziom PM10 stanowi zaledwie około 41,6% dobowej normy bezpieczeństwa. Lublin, ul. Okopowa: według pomiaru z godziny 09:00 stężenie pyłu PM10 wynosiło 21,6 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 zanotowano 15,3 µg/m³. Wynik PM10 osiąga tu około 43,2% dobowego limitu, co mieści się w bezpiecznym zakresie.

Wszystkie zarejestrowane wartości znajdują się daleko poniżej poziomów ostrzegawczych, co oznacza, że spaliny z aut i dym z kominów nie gromadzą się dzisiaj przy ziemi.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje, gdy dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych samochodów łączą się z wilgotnym powietrzem. Zjawisko to pojawia się najczęściej w chłodne i bezwietrzne dni, kiedy zimne powietrze przy ziemi zostaje zablokowane przez ciepłą warstwę powyżej, działającą jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca zanieczyszczenia. Te drobne cząsteczki brudu dostają się podczas oddechu do naszych płuc. Złota zasada dla każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli w Twoim domu są małe dzieci, seniorzy lub osoby chorujące na serce czy płuca.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie