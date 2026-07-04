Wypadek na S19. Motocykl zderzył się z ciężarówką, droga zablokowana

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-04 17:18

Na ekspresowej S19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem doszło do groźnego wypadku z udziałem motocykla i ciężarówki. Jedna osoba została ranna, a trasa w kierunku Lublina jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą korzystać z objazdów, a utrudnienia potrwają do wieczora.

Motocyklista
Autor: christels / / pixabay.com/ CC0

Zderzenie motocykla i ciężarówki na S19

Jak przekazał bryg. Andrzej Walczak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, do wypadku doszło po godz. 16:00 w miejscowości Lasy, na odcinku między węzłem Wilkołaz a Kraśnik Południe. Ze zgłoszenia wynikało, że motocyklista – jedyna osoba poszkodowana – jest przytomny. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

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S19 zablokowana. Objazdy przez DW848

Ekspresówka w kierunku Lublina została całkowicie zamknięta. Kierowcy muszą korzystać z objazdu poprowadzonego drogą wojewódzką nr 848 do węzła Wilkołaz. Ruch odbywa się tam bardzo wolno, tworzą się zatory.

Utrudnienia dla kierowców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do około godz. 19:00. Służby apelują o ostrożność i omijanie tego odcinka S19, jeśli to możliwe.

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