Wypadek na S19. Motocykl zderzył się z ciężarówką, droga zablokowana

Zderzenie motocykla i ciężarówki na S19

Jak przekazał bryg. Andrzej Walczak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, do wypadku doszło po godz. 16:00 w miejscowości Lasy, na odcinku między węzłem Wilkołaz a Kraśnik Południe. Ze zgłoszenia wynikało, że motocyklista – jedyna osoba poszkodowana – jest przytomny. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

S19 zablokowana. Objazdy przez DW848

Ekspresówka w kierunku Lublina została całkowicie zamknięta. Kierowcy muszą korzystać z objazdu poprowadzonego drogą wojewódzką nr 848 do węzła Wilkołaz. Ruch odbywa się tam bardzo wolno, tworzą się zatory.

Utrudnienia dla kierowców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do około godz. 19:00. Służby apelują o ostrożność i omijanie tego odcinka S19, jeśli to możliwe.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji? Tak Nie Następne pytanie