Nieznane numery to pułapka. Oszuści tylko czekają, aż odbierzesz lub oddzwonisz. Na te uważaj

Nieznane numery zagraniczne. Oszuści dzwonią bez przerwy

Ostatnio wiele niepokojących połączeń realizowanych jest z zagranicy. Najczęściej zgłaszane są podejrzane telefony z takich krajów jak Wielka Brytania (+44), Austria (+43) oraz Francja (+33). Przestępcy celowo wykorzystują ten mechanizm, licząc na to, że zaciekawiony odbiorca odbierze połączenie lub zdecyduje się na nie oddzwonić. Już samo odebranie takiego telefonu może skutkować próbą wyłudzenia ważnych informacji, a z kolei nawiązanie połączenia zwrotnego na specyficzne numery generuje zazwyczaj znaczne koszty dla dzwoniącego.

Należy mieć na uwadze, że zagraniczny numer telefonu rzadko świadczy o faktycznym kontakcie ze strony oficjalnej firmy lub urzędu. Cyberprzestępcy celowo posługują się numerami z innych państw, aby skomplikować proces namierzenia i uśpić czujność ofiary. Przygotowaliśmy zestawienie numerów, na które trzeba szczególnie uważać – znajdziecie je w specjalnej galerii pod tekstem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Numery oszustów. Tych lepiej nie odbierać [LISTA]

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Zaufanie to klucz. Jak działają telefoniczni oszuści?

Sposoby działania cyberprzestępców stają się coraz bardziej złożone i przemyślane. Bardzo często ich celem nie jest natychmiastowe wyłudzenie środków, lecz stopniowe zdobycie zaufania swojej ofiary. Do najpowszechniejszych technik manipulacji należą między innymi:

Przestępcy podszywają się pod pracowników instytucji finansowych, alarmując o fikcyjnym ataku na konto bankowe. Przekonują, że ktoś rzekomo zlecił nieautoryzowany przelew lub próbuje uzyskać dostęp do bankowości online.

Inną często stosowaną sztuczką jest kontakt w sprawie zatrzymanej paczki, gdzie oszust domaga się uiszczenia drobnej dopłaty, kliknięcia w złośliwy link lub weryfikacji danych osobowych.

Pojawiają się również telefony nakłaniające do uczestnictwa w fałszywych konkursach, lukratywnych inwestycjach giełdowych bądź wyjątkowych promocjach.

Oszuści perfekcyjnie grają na emocjach, stwarzając poczucie nagłego zagrożenia i wywierając presję czasu. W tym celu często podszywają się pod bliskich krewnych, policjantów lub przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego, by zmusić do szybkiego przekazania gotówki.

Podejrzane połączenia z zagranicy. Jak się zachować?

Jeśli zdarzy ci się odebrać połączenie od nieznanej osoby, bezwzględnie przestrzegaj kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Nigdy nie udostępniaj swoich loginów, haseł do kont bankowych ani jednorazowych kodów weryfikacyjnych SMS.

Pod żadnym pozorem nie instaluj dodatkowego oprogramowania czy aplikacji, o które prosi dzwoniący.

Unikaj potwierdzania jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych przez telefon.

Nie zgadzaj się na realizację jakichkolwiek przelewów, zwłaszcza gdy rozmówca narzuca pośpiech.

Najlepiej natychmiast przerwij połączenie i samodzielnie skontaktuj się z daną instytucją, korzystając z jej oficjalnych danych kontaktowych.

Gdy tylko przebieg rozmowy zaczyna budzić jakiekolwiek wątpliwości, optymalnym rozwiązaniem jest stanowcze rozłączenie się. Pamiętaj, że żaden autentyczny pracownik banku, urzędu czy innej instytucji zaufania publicznego nie zażąda podania poufnych informacji podczas rozmowy telefonicznej.