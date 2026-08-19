Lubelscy „łowcy głów” dopadli 47-latka. Był na liście najbardziej poszukiwanych w Europie

Lubelscy „łowcy głów” ustalili, że ścigany mężczyzna przebywa w Warszawie. Policjanci zaskoczyli go podczas wykonywania prac wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum miasta.

– Trop zaprowadził ich do Warszawy, gdzie kompletnie zaskoczony 47-latek został zatrzymany przy pracach wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum stolicy – przekazał komisarz Kamil Karbowniczek.

Zatrzymany został przewieziony do zakładu karnego. Ma tam odbyć zasądzoną karę 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Sonda Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję? Tak Nie Trudno powiedzieć

Z policyjnych materiałów wynika, że 47-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15. roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Miał również grozić pokrzywdzonej śmiercią, jeśli ujawni okoliczności sprawy.

Mężczyzna wiedział, że jest poszukiwany. Opuścił dotychczasowe miejsce pobytu i zaczął ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. W 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy.

Ukrywał się we Włoszech i trafił na listę EU Most Wanted

Poszukiwania prowadzili funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Początkowo ustalili, że 47-latek ukrywał się na terenie Włoch. Sąd wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania, a Interpol opublikował Czerwoną Notę.

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Pod koniec 2025 roku do działań włączył się polski punkt kontaktowy ENFAST, czyli europejskiej sieci współpracy policyjnej zajmującej się poszukiwaniem najniebezpieczniejszych przestępców. Informację o 47-latku zamieszczono na stronie Europe’s Most Wanted Fugitives List.

Mężczyzna był jedną z trzech osób, których wizerunki opublikowano w ramach kampanii Europolu i ENFAST „Pomóż nam ich znaleźć”. Akcję rozpoczęto w grudniu 2025 roku, aby zaangażować obywateli w poszukiwania osób ściganych w Europie.

Policja apeluje, aby informacje dotyczące osób poszukiwanych i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości przekazywać funkcjonariuszom Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie pod numerem telefonu 798 003 676.