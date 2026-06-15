44-letni Rosjanin zastrzelony w Białej Podlaskiej. Nowe informacje o zabitym mężczyźnie

Trwa obława po śmiertelnej strzelaninie w Białej Podlaskiej. Do ataku doszło w poniedziałek przed godz. 10 przy ul. Królowej Jadwigi. Według wstępnych ustaleń napastnik podszedł do mężczyzny i oddał do niego kilka strzałów z broni palnej, po czym uciekł. Ofiara zginęła na miejscu. Policja ustaliła, że zabity to 44-letni obywatel Rosji, który mieszkał w Białej Podlaskiej.

Funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość sprawcy, analizują nagrania z monitoringu i relacje świadków. Na drogach prowadzone są kontrole pojazdów i blokady. Śledczy nie wykluczają, że zabójstwo mogło być zaplanowane.

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Według informacji podawanych przez białoruski niezależny kanał informacyjny NEXTA, zabitym miał być Semyon Skrepetsky – rosyjski artysta i aktywista znany z krytyki władz na Kremlu. Serwis przekazał, że mężczyzna po opuszczeniu Rosji zamieszkał w Białej Podlaskiej wraz z rodziną. Nexta przypomina również, że Skrepetsky uczestniczył wcześniej w protestach przeciwko rosyjskim władzom, a w swojej twórczości satyrycznej wyśmiewał m.in. Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Informacje te nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone przez polskie służby.

⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and KadyrovThe murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

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