30. edycja Juwenaliów Politechniki Lubelskiej. Ma być jeszcze bardziej spektakularnie

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę

- Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do wspólnego świętowania. Gwiazdy już ogłoszone to: Kacperczyk, Fukaj oraz Young Leosia. A kolejną gwiazdą, której nie możemy się już doczekać jest Chivas, który w najbliższym czasie będzie wydawał płytę. Kolejną gwiazdą jest duet PRO8L3M, wystąpi on 8 maja, a dzień później Lady Punk. Jeszcze będzie dwójka artystów na piątek oraz trójka artystów na sobotę, których na razie nie zdradzamy – mówi Aleksandra Fuks, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.

Jak zapewniają organizatorzy w tym roku Juwenalia Politechniki Lubelskiej mają być jeszcze bardziej widowiskowe. Organizatorzy ponownie zdecydowali się na dużą scenę (32 m szerokości, 23 m głębokości i 12 m wysokości) i zapowiadają więcej pirotechniki i bardziej rozbudowane efekty świetlne niż w ubiegłym roku. Nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących.

- Przegląd Kapel Studenckich otwiera nam cykl wydarzeń towarzyszących. Zwycięzca Przeglądu Kapel Studenckich będzie miał okazję zaprezentować się na scenie jako support pierwszego dnia Juwenaliów. Przygotowujemy rekordową ilość tych wydarzeń towarzyszących. W każdym tygodniu mamy co najmniej jedno wydarzenie towarzyszące zaplanowane. Będziemy realizować Stand Up Night. „Juwenalia na Sportowo” zostaną nieco zmienione w „Tydzień na Sportowo” – mówi Kacper Kot z Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.

Juwenalia w tym roku odbędą się 8 i 9 maja na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej. Impreza jest biletowana. Szczegóły znajdziecie na juwenalialublin.pl.

