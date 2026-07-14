24-latka zmarła w szpitalu. Została potrącona przez trolejbus

Tragiczny finał wypadku w Lublinie. 24-latka zginęła na pasach

Na przejściu dla pieszych przy ul. Jana Pawła II w Lublinie rozegrał się prawdziwy dramat. W środę 8 lipca pod kołami trolejbusu MPK znalazła się 24-latka, która zgodnie z przepisami pokonywała zebrę przy nadawanym zielonym świetle. Ciężko ranna poszkodowana trafiła pod opiekę specjalistów, jednak w wyniku odniesionych obrażeń zmarła po kilkudziesięciu godzinach hospitalizacji.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń kierujący trolejbusem MPK jadąc ul. Jana Pawła II, z uwagi na zamkniętą ul. Granitową, nie zachował ostrożności i pojechał na wprost przez skrzyżowanie - informują lubelscy policjanci.

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W momencie pokonywania skrzyżowania przez trolejbus, na oznakowanym przejściu dla pieszych znajdowała się 24-letnia kobieta mająca zielone światło. Poszkodowana kobieta została błyskawicznie przetransportowana na oddział ratunkowy.

Medycy przez dwie doby robili wszystko, by uratować pacjentkę. W piątek napłynęła jednak tragiczna informacja o zgonie 24-latki.

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Sprawą tragicznego wypadku zajmuje się policja działająca pod nadzorem prokuratora. Prowadzone postępowanie ma pomóc w odtworzeniu szczegółowego przebiegu dramatycznych wydarzeń oraz w określeniu stopnia winy kierującego trolejbusem mężczyzny.