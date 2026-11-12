Czy chomik europejski zatrzyma bloki na Górkach Czechowskich? Prokuratura reaguje na zawiadomienie RDOŚ

- Z uwagi na charakter zawiadomień oraz szeroki zakres przekazanych informacji, sprawie niezwłocznie nadano bieg dwutorowy - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak. - Oznacza to, że działania prokuratury będą prowadzone równolegle na dwóch płaszczyznach. Na odcinku karnym w celu oceny prawnokarnej opisanych zdarzeń pod kątem zaistnienia czynu zabronionego oraz na odcinku postępowań administracyjnych w ramach działalności pozakarnej prokuratury w celu zbadania prawidłowości procedur i ewentualnego podjęcia przez prokuratora stosownych kroków administracyjnych przewidzianych przepisami prawa - tłumaczy.

Dla Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich to ważny krok w kierunku ocalenia wielu rzadkich zagrożonych gatunków.

- Zarówno ja jak i całe środowisko obrońców Górek witamy z radością te zapowiedzi jako szansę na realny przełom w tej sprawie i liczymy że tak właśnie będzie. Obserwujemy pilnie rozwój wypadków i będziemy reagować stosownie do okoliczności. Na pewno nie wszystkie możliwości zostały wyczerpane, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Unia jest informowana na bieżąco o nowych okolicznościach w sprawie Górek - deklaruje pani Irena Kołodziej, przedstawicielka Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich.

Sprawa znajduje się jednak na bardzo wczesnym etapie. Dalsze decyzje procesowe zostaną podjęte po szczegółowej analizie dokumentacji przedstawionej przez RDOŚ. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ.

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