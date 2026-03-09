Zyskał sławę jako Fabian Duda z "Rancza". Dziś gra w popularnej telenoweli

Serial "Ranczo" zdominował ramówkę. Fabian Duda zapadł w pamięć

Telewizyjna opowieść o losach społeczności zamieszkującej wymyśloną miejscowość Wilkowyje okazała się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Produkcja gościła na ekranach w latach 2006-2016, systematycznie gromadząc wielomilionową publiczność. Twórcy w satyryczny sposób zaprezentowali blaski i cienie polskiej prowincji, dotykając kwestii lokalnych rozgrywek politycznych oraz codziennych trudności zwykłych ludzi. Znakomicie napisane scenariusze i specyficzne poczucie humoru nadały temu formatowi miano kultowego, dzięki czemu odbiorcy do dzisiaj wspominają ulubionych bohaterów.

Metamorfoza Piotra Ligienzy. Tak zmienił się serialowy urzędnik z Wilkowyj

Ogromną sympatię miłośników wspomnianego formatu zdobył młody i niezwykle zdeterminowany pracownik miejscowego urzędu. Odtwórcą tej charakterystycznej roli był Piotr Ligienza, który mimo upływu czasu nadal kojarzy się fanom z tą sympatyczną postacią. Zakończenie realizacji zdjęć miało miejsce dawno temu, dlatego postanowiliśmy sprawdzić obecny wygląd artysty wcielającego się niegdyś w Fabiana Dudę. Poniżej zamieściliśmy specjalnie przygotowane zestawienie fotografii, które ukazuje ogromną przemianę aktora od momentu debiutu w "Ranczu" aż do czasów współczesnych.

To on grał Fabiana Dudę w "Ranczu". Tak wygląda dziś

Piotr Ligienza gra teraz w "Barwach Szczęścia". Wcześniej wystąpił w "Czasie honoru"

Urodzony 31 maja 1982 roku w Dzierżoniowie artysta realizuje się w teatrze oraz telewizji. Największy rozgłos przyniosła mu oczywiście kreacja asystenta wójta, którą tworzył w latach 2007-2009, a następnie 2011-2016. Bogate portfolio aktora obejmuje również występy w takich tytułach jak "Czas honoru", "Dziewczyny ze Lwowa" oraz "Korona królów". Obecnie można go oglądać w obsadzie uwielbianego przez widzów formatu "Barwy Szczęścia", choć mnóstwo osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że na ekranie podziwia dawnego pracownika urzędu gminy z najpopularniejszej polskiej wsi.

