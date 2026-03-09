Zyskał sławę jako Fabian Duda z "Rancza". Dziś gra w popularnej telenoweli

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-09 8:44

Kultowa produkcja o mieszkańcach Wilkowyj wykreowała mnóstwo zapadających w pamięć postaci. Piotr Ligienza zagrał tam ambitnego pracownika urzędu gminy, który marzył o politycznej karierze. Widzowie do dziś darzą go ogromnym sentymentem, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak po latach od emisji telewizyjnego hitu zmienił się odtwórca tej charakterystycznej roli.

Serial "Ranczo" zdominował ramówkę. Fabian Duda zapadł w pamięć

Telewizyjna opowieść o losach społeczności zamieszkującej wymyśloną miejscowość Wilkowyje okazała się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Produkcja gościła na ekranach w latach 2006-2016, systematycznie gromadząc wielomilionową publiczność. Twórcy w satyryczny sposób zaprezentowali blaski i cienie polskiej prowincji, dotykając kwestii lokalnych rozgrywek politycznych oraz codziennych trudności zwykłych ludzi. Znakomicie napisane scenariusze i specyficzne poczucie humoru nadały temu formatowi miano kultowego, dzięki czemu odbiorcy do dzisiaj wspominają ulubionych bohaterów.

Metamorfoza Piotra Ligienzy. Tak zmienił się serialowy urzędnik z Wilkowyj

Ogromną sympatię miłośników wspomnianego formatu zdobył młody i niezwykle zdeterminowany pracownik miejscowego urzędu. Odtwórcą tej charakterystycznej roli był Piotr Ligienza, który mimo upływu czasu nadal kojarzy się fanom z tą sympatyczną postacią. Zakończenie realizacji zdjęć miało miejsce dawno temu, dlatego postanowiliśmy sprawdzić obecny wygląd artysty wcielającego się niegdyś w Fabiana Dudę. Poniżej zamieściliśmy specjalnie przygotowane zestawienie fotografii, które ukazuje ogromną przemianę aktora od momentu debiutu w "Ranczu" aż do czasów współczesnych.

Artykuł znajduje się pod galerią zdjęć.

To on grał Fabiana Dudę w "Ranczu". Tak wygląda dziś

Fabian Duda z Rancza
Galeria zdjęć 39

Piotr Ligienza gra teraz w "Barwach Szczęścia". Wcześniej wystąpił w "Czasie honoru"

Urodzony 31 maja 1982 roku w Dzierżoniowie artysta realizuje się w teatrze oraz telewizji. Największy rozgłos przyniosła mu oczywiście kreacja asystenta wójta, którą tworzył w latach 2007-2009, a następnie 2011-2016. Bogate portfolio aktora obejmuje również występy w takich tytułach jak "Czas honoru", "Dziewczyny ze Lwowa" oraz "Korona królów". Obecnie można go oglądać w obsadzie uwielbianego przez widzów formatu "Barwy Szczęścia", choć mnóstwo osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że na ekranie podziwia dawnego pracownika urzędu gminy z najpopularniejszej polskiej wsi.

Quiz dla miłośników "Rancza". Rozwiąż test o losach bohaterów produkcji

Śledziłeś w przeszłości każdy odcinek "Rancza"? Ten sprawdzian wiedzy został przygotowany specjalnie z myślą o wiernych fanach formatu. W trakcie udzielania odpowiedzi należy wykazać się maksymalną koncentracją na poszczególnych pytaniach. Najdrobniejsza chwila roztargnienia błyskawicznie popsuje twój końcowy wynik w poniższym teście.

Życie na plebanii w Wilkowyjach. Sprawdź wiedzę w quizie z "Ranczo"!
Pytanie 1 z 12
Jakiego języka ksiądz uczył się w szklarni?
