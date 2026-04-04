Wielkanoc 2026

Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią oraz odrodzenie i nadzieję. Jest to święto ruchome - jego data zależy od faz księżyca i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. W 2026 roku Wielkanoc obchodzona będzie 5 kwietnia i jak co roku większość z nas usiądzie do wspólnego śniadania z rodziną, pomaluje pisanki i przygotuje pyszne dania. Czy tak samo wyglądało to jednak lata temu w okresie PRL?

Wielkanoc w PRL-u - między tradycją a niedoborami

Wielkanoc w czasach PRL-u była wyjątkowym połączeniem głęboko zakorzenionej tradycji i codziennych trudności z jakimi mierzyli się Polacy. Choć władze komunistyczne starały się ograniczyć znaczenie świąt religijnych w przestrzeni publicznej, w domach i kościołach nadal żywe były wielkanocne obrzędy i zwyczaje.

Przygotowania do świąt często odbywały się w realiach niedoborów - brakowało podstawowych produktów, a zdobycie mięsa, cukru czy bakalii wymagało sprytu i znajomości. Mimo to Polacy dokładali wszelkich starań, by zachować świąteczną atmosferę, przygotować tradycyjne potrawy i spotkać się przy wspólnym stole. Jeśli jesteście ciekawi, jakie konkretnie zwyczaje wówczas panowały, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Zwyczaje wielkanocne z czasów PRL

22

Wydatki na Wielkanoc 2026

