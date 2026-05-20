Lublin zachęca na łono natury. Nadchodzi 5. edycja Festiwalu Przyrody

Przez cztery dni mieszkańcy będą mogli zbliżyć się do świata roślin i zwierząt, nie wyjeżdżając z centrum miasta.

Ideą festiwalu jest oczywiście zbliżenie mieszkańców do przyrody. Bardzo często, w rytmie codziennej pracy, zapominamy o tym, jak zielony jest Lublin. Ogród Saski jest tego najlepszym przykładem. Zieleń jest dla nas istotna, zarówno z punktu widzenia zmian infrastrukturalnych, które realizujemy, jak i jakości życia mieszkańców. Przypomnę, że ogród został kilka lat temu odbudowany i przebudowany. Dziś jesteśmy już blisko zakończenia prac przy Parku Bronowickim, a jednocześnie rozpoczynamy modernizację, przebudowę i odtwarzanie Błoni pod Zamkiem - podkreśla wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara.

Sercem wydarzenia tradycyjnie będzie Ogród Saski, ale festiwalowe atrakcje zaplanowano także w Teatrze Starym i Centrum Kultury.

W programie znajdą się warsztaty, spotkania z przyrodnikami, a przede wszystkim działania związane z edukacją przyrodniczą i ekologiczną mieszkańców. Obecni będą również przedstawiciele różnych instytucji przyrodniczych i ekologicznych, które na co dzień zajmują się ochroną środowiska. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i że zarówno w tym miejscu, jak i w innych lokalizacjach, gdzie będą odbywały się wydarzenia związane z festiwalem, będziemy gościć jak największą liczbę mieszkańców - zachęca Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Lublina.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Dla Przyrody, a partnerami strategicznymi Miasto Lublin i spółka Kom-Eko. Wydarzenie wsparły różne firmy, instytucje i organizacje społeczne działające w sferze środowiska.

Przed nami mnóstwo atrakcji związanych z przyrodą. Jak co roku wspólnie z partnerami zapraszamy do Lublina i bardzo dziękujemy wszystkim instytucjom za wsparcie oraz współpracę. Od pięciu lat staramy się inspirować przyrodą i przekazywać rzetelną wiedzę na temat jej ochrony. Podczas festiwalu szukamy również młodych talentów, przede wszystkim fotograficznych. Już po raz trzeci organizujemy konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”. Napłynęło bardzo wiele prac, a nasi eksperci wybierają obecnie najciekawsze zdjęcia. Mamy nadzieję, że za kilka czy kilkanaście lat ci młodzi uczestnicy staną się znakomitymi fotografami przyrody i będą inspirować kolejne pokolenia - mówi Kamil Stepuch, prezes Fundacji Dla Przyrody.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest całkowicie bezpłatny. Festiwal startuje jutro(21.05) i potrwa do niedzieli(24.05). Szczegółowy program można znaleźć na stronach internetowych miasta i Fundacji Dla Przyrody.

