ZUS ostrzega przed nieuczciwymi pośrednikami. Za ich „pomoc” możemy słono zapłacić

Oszuści są coraz bardziej pomysłowi

Metody działania pośredników ulegają zmianie. Jeszcze do niedawna przedstawiciele nieuczciwych firm odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami bezpośrednio w domach lub promowali swoje usługi na grupach w mediach społecznościowych.

Teraz wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające - ostrzega Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.

Jak nie dać się oszukać?

ZUS przestrzega, że sytuacji, gdy skontaktuje się z nami pośrednik lub otrzymamy pocztą dokumenty do podpisu, niezwykle ważne jest zachowanie spokoju i nieuleganie presji. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące świadczenia wspierającego można skonsultować osobiście w najbliższej placówce Zakładu, telefonicznie dzwoniąc pod numer infolinii 22 560 16 00, a także drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres [email protected]. Jeżeli natomiast podejrzewamy, że mamy do czynienia z próbą oszustwa lub wyłudzenia danych, należy niezwłocznie poinformować o tym policję.

Bezpłatna pomoc dostępna od ręki

Cała procedura uzyskania świadczenia wspierającego składa się z dwóch kroków. Najpierw należy zwrócić się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Zespół ocenia stopień niezależności wnioskodawcy w codziennym życiu i przyznaje określoną punktację. Dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji z odpowiednią liczbą punktów, wnioskodawca składa do ZUS drugi wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, na przykład poprzez portal PUE/eZUS, system Emp@tia czy bankowość elektroniczną.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wszystkie formalności i procedury związane ze świadczeniem wspierającym są w pełni darmowe. Każda osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje wsparcia na którymkolwiek etapie, może skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników w dowolnej placówce ZUS.

Jeśli wnioskodawca nie chce lub nie jest w stanie zająć się sprawą osobiście, nie musi zatrudniać drogich kancelarii. Do załatwienia formalności w urzędzie wystarczy upoważnić zaufaną osobę, na przykład członka rodziny lub opiekuna, który również otrzyma od pracowników ZUS pełne i bezpłatne wsparcie.

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