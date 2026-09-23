Jak kiedyś wyglądała obrona miasta? Spacerkiem po Lublinie śladem dawnych fortyfikacji

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-09-23 10:49

Grupa „Spacerkiem po Lublinie” zaprasza na bezpłatny spacer śladami najstarszych fortalicji i murów obronnych miasta. Uczestnicy poznają historię dawnych obwarowań. Udział jest darmowy, ale ze względu na limit miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy!

Jak kiedyś wyglądała obrona miasta? Spacerkiem po Lublinie śladem dawnych fortyfikacji
Autor: Spacerkiem po Lublinie/ Facebook

Podczas trwającej od półtorej do dwóch godzin przechadzki po Starym Mieście uczestnicy zobaczą zachowane fragmenty dawnych fortalicji, jak i poznają lokalizację obiektów, które nie dotrwały do naszych czasów.

Chcielibyśmy poprzez ten spacer pokazać to, czym Lublin może się promować na zewnątrz, udowodnić, że jest to bardzo stare miasto z bogatą historią oraz wskazać istniejące miejsca, obok których często przechodzimy jako Lublinianie, ale być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mają one coś wspólnego z tak starą historią. Myślę, że będzie też okazja do tego, żeby wspomnieć o dziełach obronnych składających się na na system fortyfikacji staromiejskich, których nie widzimy, ale które można mniej więcej zlokalizować - mówi Paweł Wójcik z Spacerkiem po Lublinie.

Spacer jest darmowy, jednak obowiązują zapisy mailowe.

Misją naszej grupy jest promowanie Lublina poprzez działalność edukacyjną i to wydarzenie doskonale się wpisuje w tą filozofię. Lublin mam wrażenie, że jest w dalszym ciągu odkrywany, zwłaszcza przez mieszkańców Polski Zachodniej, co zresztą widać w statystykach. Co roku do Lublina przyjeżdża więcej turystów z różnych części Polski, więc liczymy zarówno na te osoby, jak również na miłośników historii Lublina, którzy chcieliby ją zgłębiać - dodaje Wójcik.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

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