Jak kiedyś wyglądała obrona miasta? Spacerkiem po Lublinie śladem dawnych fortyfikacji

Podczas trwającej od półtorej do dwóch godzin przechadzki po Starym Mieście uczestnicy zobaczą zachowane fragmenty dawnych fortalicji, jak i poznają lokalizację obiektów, które nie dotrwały do naszych czasów.

Chcielibyśmy poprzez ten spacer pokazać to, czym Lublin może się promować na zewnątrz, udowodnić, że jest to bardzo stare miasto z bogatą historią oraz wskazać istniejące miejsca, obok których często przechodzimy jako Lublinianie, ale być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mają one coś wspólnego z tak starą historią. Myślę, że będzie też okazja do tego, żeby wspomnieć o dziełach obronnych składających się na na system fortyfikacji staromiejskich, których nie widzimy, ale które można mniej więcej zlokalizować - mówi Paweł Wójcik z Spacerkiem po Lublinie.

Spacer jest darmowy, jednak obowiązują zapisy mailowe.

Misją naszej grupy jest promowanie Lublina poprzez działalność edukacyjną i to wydarzenie doskonale się wpisuje w tą filozofię. Lublin mam wrażenie, że jest w dalszym ciągu odkrywany, zwłaszcza przez mieszkańców Polski Zachodniej, co zresztą widać w statystykach. Co roku do Lublina przyjeżdża więcej turystów z różnych części Polski, więc liczymy zarówno na te osoby, jak również na miłośników historii Lublina, którzy chcieliby ją zgłębiać - dodaje Wójcik.

Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

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