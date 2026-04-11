Nocna jazda na hulajnodze i straszny wypadek! 26-latka nie żyje

Dramatyczny finał jazdy na hulajnodze elektrycznej. Nie żyje 26-latka

W nocy z piątku na sobotę na ulicy Sekutowicza w Lublinie doszło do dramatycznego wypadku. Z informacji przekazanych przez lokalną policję wynika, że około godziny 2:00 zginęła 26-latka jadąca hulajnogą elektryczną. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kobieta poruszała się po osiedlowej drodze z kostki brukowej. W pewnym momencie gwałtownie zahamowała, co doprowadziło do utraty równowagi i groźnego upadku na jezdnię. Kobieta odniosła poważne obrażenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które przewiozły poszkodowaną w stanie zagrażającym życiu do jednego z lubelskich szpitali. Mimo wysiłków lekarzy 26-latka, obywatelka Ukrainy na co dzień mieszkająca w województwie mazowieckim, zmarła. Z ustaleń wynika, że feralnej nocy postanowiła wybrać się na przejażdżkę hulajnogą.

Śledztwo w sprawie śmierci na hulajnodze elektrycznej. Prokuratura i biegły na miejscu

Czynności na miejscu tragedii prowadzili funkcjonariusze policji we współpracy z biegłym, którzy zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny. Śledczy skupią się na ustaleniu przyczyn nagłego hamowania i ewentualnego wpływu stanu nawierzchni na utratę panowania nad hulajnogą. Policjanci apelują do użytkowników takich pojazdów o rozwagę, dostosowanie prędkości do panujących warunków i unikanie ryzykownych manewrów.

