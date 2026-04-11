Nocna jazda na hulajnodze i straszny wypadek! 26-latka nie żyje

Zofia Dąbrowska
2026-04-11 17:33

Tragiczny wypadek na hulajnodze elektrycznej w Lublinie. 26-letnia kobieta po gwałtownym hamowaniu na drodze osiedlowej przewróciła się i doznała ciężkich obrażeń. Trafiła do szpitala, gdzie niestety zmarła. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności zdarzenia.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Czarna, składana hulajnoga elektryczna leży przewrócona na mokrej nawierzchni, prawdopodobnie ulicy lub ścieżki. Przednie światło hulajnogi jest włączone i rzuca jasne, rozproszone światło na kałuże, tworząc odbicia i refleksy. W tle widoczna jest rozmazana panorama miasta o zmierzchu lub w nocy, z niewyraźnymi światłami samochodów i sygnalizacji świetlnej – czerwonymi, zielonymi i białymi.

W nocy z piątku na sobotę na ulicy Sekutowicza w Lublinie doszło do dramatycznego wypadku. Z informacji przekazanych przez lokalną policję wynika, że około godziny 2:00 zginęła 26-latka jadąca hulajnogą elektryczną. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kobieta poruszała się po osiedlowej drodze z kostki brukowej. W pewnym momencie gwałtownie zahamowała, co doprowadziło do utraty równowagi i groźnego upadku na jezdnię. Kobieta odniosła poważne obrażenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które przewiozły poszkodowaną w stanie zagrażającym życiu do jednego z lubelskich szpitali. Mimo wysiłków lekarzy 26-latka, obywatelka Ukrainy na co dzień mieszkająca w województwie mazowieckim, zmarła. Z ustaleń wynika, że feralnej nocy postanowiła wybrać się na przejażdżkę hulajnogą.

Sonda
Czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych jeżdżą rozważnie?

Śledztwo w sprawie śmierci na hulajnodze elektrycznej. Prokuratura i biegły na miejscu

Czynności na miejscu tragedii prowadzili funkcjonariusze policji we współpracy z biegłym, którzy zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny.  Śledczy skupią się na ustaleniu przyczyn nagłego hamowania i ewentualnego wpływu stanu nawierzchni na utratę panowania nad hulajnogą. Policjanci apelują do użytkowników takich pojazdów o rozwagę, dostosowanie prędkości do panujących warunków i unikanie ryzykownych manewrów. 

Test wiedzy ze znaków drogowych. Widząc te tablice łatwo się pomylić!
Pytanie 1 z 10
1. Zacznijmy od czegoś prostego. Co oznacza znak A-24?
A-24
