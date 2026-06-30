Żona wbiła mężowi nóż w klatkę piersiową. Miała prawie 4 promile

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49-letnia kobieta zaatakowała męża. Usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa
Mieszkanka powiatu chełmskiego stanie przed sądem pod zarzutem próby odebrania życia swojemu mężowi. Z informacji przekazanych przez lokalną policję wynika, że zawiadomienie o ranionym 53-latku wpłynęło w sobotni wieczór. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żmudzi pojechali się pod wskazany adres i potwierdzili zgłoszenie. Śledczy ustalili, że przed krwawym incydentem para wspólnie piła alkohol, a potem doszło do ostrej kłótni. To właśnie wtedy 49-latka miała chwycić za nóż i wbić go w klatkę piersiową mężczyzny. Po ataku agresorka sama pobiegła do sąsiadów, by wezwać pomoc.
Ranny trafił pod opiekę lekarzy. Jego stan jest stabilny
Poszkodowany 53-latek szybko znalazł się w szpitalu. Z najnowszych komunikatów wynika, że obecnie nie ma zagrożenia dla jego życia. Kobietę zatrzymano na gorącym uczynku, a alkomat wykazał u niej 3,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po spędzeniu nocy w celi i wytrzeźwieniu, stanęła przed prokuratorem, od którego usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku śledczych o środek zapobiegawczy i na najbliższe trzy miesiące zamknął ją w areszcie. Za ten czyn Kodeks karny przewiduje nawet dożywotnie pozbawienie wolności.