Żona wbiła mężowi nóż w klatkę piersiową. Miała prawie 4 promile

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-30 20:09

49-latka z powiatu chełmskiego jest oskarżona o próbę zabicia męża. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że w trakcie kłótni wbiła 53-latkowi nóż prosto w pierś. Wcześniej małżeństwo spożywało alkohol. Agresorka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, grozi jej nawet dożywocie.

Kobieta w fioletowej bluzce, eskortowana przez dwóch policjantów w żółtych kamizelkach odblaskowych, z twarzami celowo zamazanymi, prowadzona po betonowym chodniku. Fotografia ilustruje artykuł o próbie zabójstwa męża, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

49-letnia kobieta zaatakowała męża. Usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa

Mieszkanka powiatu chełmskiego stanie przed sądem pod zarzutem próby odebrania życia swojemu mężowi. Z informacji przekazanych przez lokalną policję wynika, że zawiadomienie o ranionym 53-latku wpłynęło w sobotni wieczór. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żmudzi pojechali się pod wskazany adres i potwierdzili zgłoszenie. Śledczy ustalili, że przed krwawym incydentem para wspólnie piła alkohol, a potem doszło do ostrej kłótni. To właśnie wtedy 49-latka miała chwycić za nóż i wbić go w klatkę piersiową mężczyzny. Po ataku agresorka sama pobiegła do sąsiadów, by wezwać pomoc.

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Poszkodowany 53-latek szybko znalazł się w szpitalu. Z najnowszych komunikatów wynika, że obecnie nie ma zagrożenia dla jego życia. Kobietę zatrzymano na gorącym uczynku, a alkomat wykazał u niej 3,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po spędzeniu nocy w celi i wytrzeźwieniu, stanęła przed prokuratorem, od którego usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku śledczych o środek zapobiegawczy i na najbliższe trzy miesiące zamknął ją w areszcie. Za ten czyn Kodeks karny przewiduje nawet dożywotnie pozbawienie wolności. 

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