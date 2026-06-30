Tajemnicza śmierć 22-letniego żołnierza na granicy. Prokuratura bada okoliczności

Nocna tragedia żołnierza na granicy

„Kurier Lubelski” przekazał, że do dramatycznego incydentu doszło podczas pełnienia nocnej warty na wschodnim odcinku granicy. Odnaleziono tam ciało 22-letniego żołnierza. Odkrycie zwłok natychmiast zaowocowało interwencją Żandarmerii Wojskowej oraz lokalnych służb śledczych.

Na miejsce zdarzenia skierowano patrol oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Mundurowi natychmiast zabezpieczyli obszar i przystąpili do szczegółowych oględzin.

Śledczy wykluczają udział osób trzecich w śmierci wojskowego

Rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, mjr Damian Stanula, potwierdził fakt przeprowadzenia oględzin zwłok oraz innych niezbędnych procedur na miejscu zdarzenia. Stanula zaznaczył, że wstępne wnioski wskazują, iż tragedia nie była bezpośrednio powiązana z wykonywanymi obowiązkami służbowymi żołnierza.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Żandarmerię, na obecnym etapie śledztwa wykluczono udział osób trzecich. Śledczy wciąż pracują nad szczegółowym zbadaniem wszystkich okoliczności towarzyszących śmierci młodego wojskowego.

Sprawa śmierci na granicy trafiła do prokuratury

Zebrane dowody i materiały śledcze zostały już przekazane do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Dalsze postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem dwóch artykułów Kodeksu karnego:

art. 151, który dotyczy podżegania lub udzielania pomocy w akcie samobójczym,

art. 359, który obejmuje niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień w kontekście nadzoru nad bronią.

Zadaniem śledczych jest teraz precyzyjne odtworzenie wydarzeń tej nocy i określenie czynników, które doprowadziły do przedwczesnej śmierci 22-letniego żołnierza z Koszalina.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Proszenie o wsparcie nigdy nie powinno być powodem do wstydu. Każdy z nas może napotkać na trudności i kryzysy życiowe, a co istotne - nikt nie musi stawiać czoła problemom w samotności. W Polsce działa wiele instytucji oferujących specjalistyczną pomoc psychologiczną.

Osoby zmagające się z trudnościami, przechodzące kryzys czy mające myśli samobójcze, powinny skontaktować się z dyżurującymi psychologami i terapeutami.

Jeśli zauważysz u kogoś bliskiego objawy depresji lub sygnały świadczące o myślach samobójczych, nie wolno ci pozostać obojętnym. Niepokojące zachowania znajomych nie powinny być lekceważone. To, co dla jednej osoby wydaje się błahostką, dla innej może być ciężarem nie do uniesienia. W takich sytuacjach należy zawiadomić odpowiednie placówki pomocowe.

Oto miejsca, w których można uzyskać pomoc:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich i w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - infolinia dla dzieci i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Całodobowy darmowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka: 121 212

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