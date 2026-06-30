Puławy: 15-latek spadł z roweru, nie mając kasku. Trafił do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek (30.06), przed godziną 12:00 w Parku Czartoryskich w Puławach, niedaleko tzw. Świątyni Sybilli.

Z relacji świadków zdarzenia oraz matki nastolatka wynika, że niespełna 15-letni chłopiec, mieszkaniec Puław, jeździł rowerem po Parku Czartoryskich i gdy zjeżdżał w dół po schodach, stracił równowagę. Przewrócił się uderzając głową o podłoże. Nastolatek nie posiadał kasku. Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie – powiedziała Ewa Rejn–Kozak, rzeczniczka policji w Puławach.

Policja przypomina, że od 3 czerwca tego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych.

Policjanci zachęcają do tego, żeby kaski ochronne stosować bez względu na wiek.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Kolejny koziołek zamieszkał w Lublinie. Tym razem to księgowy Stefan

Kaski nosimy nie tylko w Kaskach