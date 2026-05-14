Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. Apteki stają się ośrodkami opieki medycznej

Od 1 lutego 2026 roku rozszerzono katalog szczepień wykonywanych przez farmaceutów w aptekach. Dorośli mogą zaszczepić się przeciwko 18 chorobom, a NFZ sfinansuje kwalifikację i wykonywanie szczepień.

Myślę, że jest to praca pożyteczna, ciekawa i bardzo przyjazna dla pacjenta. W naszych aptekach jesteśmy dla każdego pacjenta miejscem, gdzie może przyjść, porozmawiać o swoim zdrowiu, porozmawiać o swoich lekach i - na tyle, na ile możemy - pomóc mu w jego dolegliwościach. Oczywiście, jeżeli widzimy problem większy, odsyłamy wtedy do specjalisty, odsyłamy wtedy do lekarzy - podkreśla dr hab. n. farm. Tomasz Baj, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Kiedyś wybierając receptę mogliśmy zachodzić w głowę jak można rozczytać lekarzy, teraz to już przeszłość.

Oczywiście w zawodzie jestem bardzo wiele lat i widziałem zmiany, od recept papierowych, gdzie musieliśmy czytać niejednokrotnie trudno rozszyfrowywalne znaki na receptach, które były nazwami leków, do systemu, w którym pacjent dostaje cztery cyfry. Przychodzi do apteki, podaje PESEL i dostaje receptę. Jest to naprawdę bardzo duży skok technologiczny, jeżeli chodzi o realizację recept, zarówno dla nas, jak i dla lekarzy, ponieważ zapobiega powstawaniu pomyłek - dodaje prezes Baj.

"Pandemia pokazała, że jest to rozwiązanie, które się sprawdza."

Oczywiście zawsze jest potencjał na więcej. Farmaceuci, podnosząc swoje kwalifikacje, starają się również świadczyć usługi w innych kierunkach. Między innymi są to interpretacje testów diagnostycznych, opieka farmaceutyczna oraz przeglądy lekowe, których pilotaż mieliśmy okazję niedawno zakończyć. Myślę, że takich usług, które mogłyby być prowadzone w aptekach, jest znacznie więcej. Pokazuje to, że nasz zawód farmaceuty z roku na rok staje się zawodem coraz większego znaczenia - mówi prezes Tomasz Baj.

Eksperci przypominają, by nie leczyć się na własną rękę i zawsze konsultować przyjmowane preparaty, szczególnie leki przeciwbólowe.

