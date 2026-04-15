Znamy datę końca świata. Naukowcy podali konkretny rok

Kiedy będzie koniec świata?

Od wieków ludzkość zastanawia się nad końcem świata - jedni widzieli go w katastrofach naturalnych, inni w kosmicznych zagrożeniach. Dziś jednak coraz częściej odpowiedzi szuka się nie w przepowiedniach, lecz w nauce. Dzięki zaawansowanym symulacjom i analizie ewolucji naszej gwiazdy badacze są w stanie zajrzeć w bardzo odległą przyszłość Ziemi i określić, kiedy warunki na niej przestaną sprzyjać życiu.

Naukowcy z NASA i japońskiego uniwersytetu w Tokio wskazali konkretny rok, w którym może nadejść koniec świata. Według przeprowadzonych symulacji komputerowych, za około miliard lat Ziemia stanie się miejscem nieprzyjaznym dla życia. Wskazywana przez ekspertów data to mniej więcej rok 1 000 002 021. Mówi się, że zmiany będą zachodzić stopniowo:

wzrost temperatury na powierzchni Ziemi,

stopniowy spadek poziomu tlenu w atmosferze,

pogorszenie jakości powietrza,

zanikanie warunków niezbędnych do funkcjonowania organizmów żywych.

Z czasem planeta stanie się zbyt gorąca, by mogły na niej przetrwać rośliny, zwierzęta czy ludzie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

4

NASA has finally figured out the date of the end of the world - 1,000,002,021. Write it down in your calendar and set a reminder.The apocalypse will be spectacular: the Sun will swell, the oxygen will run out, and the temperature will skyrocket. But scientists are sure that by… pic.twitter.com/ioqy6tJBrx— Black Hole (@konstructivizm) April 21, 2025

Koniec świata nadchodzi wielkimi krokami

Mimo ustaleń naukowców, warto podkreślić, że obecnie Ziemia jest bezpieczna dla życia i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości groził jej globalny koniec świata. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że realne zagrożenia są dużo bliżej:

zmiany klimatu

degradacja środowiska

potencjalne katastrofy naturalne lub technologiczne.

To kwestie, które dotyczą nas dziś i na które bez wątpienia powinniśmy zwrócić uwagę. W taki oto sposób możemy zadbać o planetę i być może "przedłużyć" jej żywotność.