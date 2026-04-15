Znamy datę końca świata. Naukowcy podali konkretny rok

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-15 19:46

Czy życie na Ziemi naprawdę ma swój termin ważności? Choć brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, naukowcy od lat próbują odpowiedzieć na to pytanie. Najnowsze symulacje przygotowane przez badaczy współpracujących z NASA i Uniwersytetem w Tokio wskazują, że kres życia na naszej planecie jest nieunikniony.

Kiedy będzie koniec świata?

Od wieków ludzkość zastanawia się nad końcem świata - jedni widzieli go w katastrofach naturalnych, inni w kosmicznych zagrożeniach. Dziś jednak coraz częściej odpowiedzi szuka się nie w przepowiedniach, lecz w nauce. Dzięki zaawansowanym symulacjom i analizie ewolucji naszej gwiazdy badacze są w stanie zajrzeć w bardzo odległą przyszłość Ziemi i określić, kiedy warunki na niej przestaną sprzyjać życiu. 

Polecany artykuł:

Złodziej z Bytomia ukradł kościelną skarbonkę. Wyniósł ją ze świątyni razem ze …

Znamy datę końca świata

Naukowcy z NASA i japońskiego uniwersytetu w Tokio wskazali konkretny rok, w którym może nadejść koniec świata. Według przeprowadzonych symulacji komputerowych, za około miliard lat Ziemia stanie się miejscem nieprzyjaznym dla życia. Wskazywana przez ekspertów data to mniej więcej rok 1 000 002 021. Mówi się, że zmiany będą zachodzić stopniowo:

  • wzrost temperatury na powierzchni Ziemi,
  • stopniowy spadek poziomu tlenu w atmosferze,
  • pogorszenie jakości powietrza,
  • zanikanie warunków niezbędnych do funkcjonowania organizmów żywych.

Z czasem planeta stanie się zbyt gorąca, by mogły na niej przetrwać rośliny, zwierzęta czy ludzie.

Dramat pod Bolesławcem. Poderżnął gardło rannej na oczach policjanta!

Dramat pod Bolesławcem. Poderżnął gardło rannej na oczach policjanta!
Galeria zdjęć 4

Koniec świata nadchodzi wielkimi krokami

Mimo ustaleń naukowców, warto podkreślić, że obecnie Ziemia jest bezpieczna dla życia i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości groził jej globalny koniec świata. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że realne zagrożenia są dużo bliżej:

  • zmiany klimatu
  • degradacja środowiska
  • potencjalne katastrofy naturalne lub technologiczne.

To kwestie, które dotyczą nas dziś i na które bez wątpienia powinniśmy zwrócić uwagę. W taki oto sposób możemy zadbać o planetę i być może "przedłużyć" jej żywotność.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tylko dla prawdziwych tuzów intelektu
Pytanie 1 z 10
Protest polityczny mieszkańców, Jeden z wczesnych epizodów rewolucji amerykańskiej, to:
koniec świata