Geotermalny raj na Węgrzech

W zachodniej części Węgier znajduje się niezwykłe jezioro, które wyróżnia się przede wszystkim temperaturą wody utrzymującą się przez cały rok na wysokim poziomie. Jezioro Hévíz, bowiem o nim mowa, znajduje się niedaleko kultowego Balatonu, o którym pisaliśmy wcześniej tutaj: Tu urlop spędzali bogacze z PRL-u. Elitarny kurort był marzeniem każdego Polaka.

Hévíz ma ok. 4,4 hektara i kryje w sobie niezwykłą moc! Jaką? Okazuje się, że woda zasilana jest przez podziemne źródła znajdujące się w jaskini na głębokości blisko 40 metrów. Co ważne, cały zbiornik odnawia się w zaledwie trzy dni, dzięki czemu woda pozostaje czysta i bogata w minerały. Największe wrażenie robi jednak temperatura. Latem osiąga ona nawet 33-36°C, a zimą nie spada poniżej 24-26°C. To oznacza jedno - kąpiel jest możliwa przez cały rok! Zimą nad taflą jeziora unosi się gęsta para, tworząc spektakularny widok.

Lecznicza moc natury

Hévíz - miasto na Węgrzech od wieków znane jest jako uzdrowisko. Już w XVIII wieku doceniano właściwości tutejszej wody, bogatej m.in. w siarkę, wapń i magnez. Dodatkowo dno kultowego jeziora pokrywa warstwa torfu, który wzmacnia działanie lecznicze.

Egzotyka w sercu Europy

Jednym z najbardziej charakterystycznych widoków są kwitnące na jeziorze różowe lotosy. Egzotyczne rośliny sprowadzono z Indii w XIX wieku i do dziś są symbolem tego miejsca. W połączeniu z parującą wodą tworzą niemal tropikalny krajobraz.

Raj dla kuracjuszy i turystów

Dziś Hévíz to nowoczesne uzdrowisko z rozbudowaną infrastrukturą - sanatoriami, hotelami i strefami wellness. Przyjeżdżają tu zarówno osoby szukające poprawy zdrowia, jak i turyści spragnieni relaksu w wyjątkowym otoczeniu. Okoliczne jezioro jest jedną z największych atrakcji, a kąpiel w nim pomaga wielu osobom.