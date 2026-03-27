Zmiany w powiecie łęczyńskim. Co planują władze starostwa?

Arkadiusz Więsek
2026-03-27 16:06

Nowy starosta powiatu łęczyńskiego stawia na współpracę ponad podziałami, rozwój edukacji i bezpieczeństwo mieszkańców. Opowiedział nam o planach inwestycyjnych, wyzwaniach finansowych oraz przyszłości regionu.

W Łęcznej powstaje Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Autor: Powiat Łęczyński/ Facebook

Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, rewitalizacja obszaru dawnego zespołu Dworskiego Podzamcze czy Powiatowe Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności - to tylko niektóre z działań, które mają zmienić oblicze regionu.

Mieszkańców nie interesują barwy polityczne, szyldy partyjne. Mieszkańców interesują konkretne rzeczy, sprawy, które ułatwiają im życie. Najważniejsza jest współpraca i dialog. (…) Przyszłość powiatu łęczyńskiego uzależniona jest od przyszłości kopalni Bogdanka, to filar tożsamości regionu i jego rozwoju gospodarczego - mówił w rozmowie z nami starosta łęczyński Łukasz Reszka.

Całej rozmowy posłuchacie niżej.

