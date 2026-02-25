W Lublinie odbędzie się charytatywne kolażowanie. To z okazji Dnia Kobiet

Mieliśmy okazję porozmawiać z wolontariuszką Fundacji Pełnia - Marią Milanowską.

Mogłabyś opowiedzieć trochę więcej o fundacji?

Maria Milanowska: Fundacja dociera do pań w kryzysie bezdomności, ale to nie są jedyne kobiety, którym pomagamy. To są także mieszkanki ośrodków, samotne seniorki, kobiety mieszkające gdzieś w przestrzeniach miast i takie, które po prostu z wielu przyczyn nie mają takiego domu, w którym czuję się bezpiecznie i są kochane.

Jak ty się zaangażowałaś do współpracy w wolontariacie? Długo już się tym zajmujesz?

MM: Jestem wolontariuszką Fundacji Pełnia już od kilku lat. Po prostu znałam Paulinę, czyli prezeskę Fundacji już wcześniej i dzięki temu wiedziałam, że Fundacja robi bardzo wiele dobrego i sama chciałam pomóc.

Na czym polegają wasze działania? Zgłaszacie się do ośrodków, które działają na przykład w Lublinie, jak to wygląda?

MM: Tak. Wyszukujemy takie ośrodki, które skupiają panie, które w jakiś sposób mogą potrzebować takiego wsparcia i łączymy wsparcie faktycznie materialne z takimi działaniami szerszymi wspólnotowymi, z edukacją społeczną. To żeby przeciwdziałać wykluczeniu tych kobiet i zwiększać ich widzialność w społeczeństwie. To też takie działania skierowane na to, żeby te panie poczuły się dowartościowane. To są różne warsztaty na przykład albo też wsparcie godnościowe.

Każda kobieta na pewno lubi, jeśli się o niej pamięta. Kolejny już raz organizujecie akcję. Mogłabyś o niej opowiedzieć?

MM: Tak, faktycznie co roku w okolicach 8 marca organizujemy taką sezonową akcję "Trochę Dobra na Dzień Kobiet" i wtedy faktycznie jest szczyt naszych działań fundacyjnych. Przede wszystkim wtedy jest czas takiego bycia z tymi paniami. Przyjeżdżamy do ośrodków i oprócz tego, że obdarowujemy panie paczkami, w których jest coś więcej niż takie minimum socjalne, czyli na przykład własnoręcznie robione kartki, to jeszcze po prostu jesteśmy z nimi wspólnie. Spędzamy z nimi czas, siedzimy przy ciastku, koncertujemy, gramy na gitarze i po prostu jesteśmy razem.

W ramach waszych działań, będzie można stworzyć także stworzyć takie kartki?

MM: W najbliższą sobotę 28 lutego w Lublinie będziemy miały takie fajne wydarzenie charytatywnego kolażowania. Będzie można przyjść i jako przynieść cegiełkę małą tabliczkę czekolady. Mamy bardzo dużo materiałów, mamy kolorowe papiery, ale mamy też takie archiwalne gazety z lat 80, więc naprawdę fajnie te kartki wychodzą. Zapraszamy każdego, nawet jeśli uważa, że nie ma talentu artystycznego. Mamy bardzo fajne materiały, więc nie trzeba absolutnie nic ze sobą przynosić. Wystarczy tylko przyjść i kilka słów od serca napisać na takiej kartce. Każde ręce do pomocy się przydadzą.

Pomóc można też w inny sposób, między innymi włączając się do zrzutki, którą organizujecie.

MM: To prawda. Na naszych social mediach można znaleźć link do zbiórki. Bardzo zapraszamy, żeby dorzucić tam swoją cegiełkę, ale także można się zaangażować w wolontariat. Nie tylko w okolicach dnia kobiet, tylko przez cały rok. Zapraszam do odwiedzenia naszych stron.

Akcja charytatywnego kolażowania odbędzie się 28 lutego w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie, więcej szczegółów znajdziecie na stronie facebookowej wydarzenia tutaj. Fundację Pełnia możecie zaobserwować także tutaj.

