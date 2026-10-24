Zmiana czasu 2026. Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy?

Zmiana czasu nastąpi w nocy z 24 na 25 października.

Zegarki cofniemy z godz. 3 na 2.

Czas zimowy potrwa do 28 marca 2027 r.

Organizm może potrzebować nawet dwóch tygodni na adaptację.

Zmiana czasu może wpływać na sen, nastrój i zdrowie.

Jesienna zmiana czasu oznacza jaśniejsze poranki, ale także szybciej zapadający zmrok. Wiele osób będzie wstawać i wracać z pracy, gdy za oknem będzie ciemno. To może ograniczać kontakt ze światłem dziennym, które pomaga regulować zegar biologiczny.

Zmiana wskazań zegara trwa tylko chwilę, lecz dostosowanie się do nowego rytmu zajmuje organizmowi znacznie więcej czasu. Prof. Marta Jackowska, psycholożka zdrowia z Uniwersytetu SWPS, oceniła w rozmowie z PAP, że adaptacja może potrwać około tygodnia lub dwóch. W tym okresie mogą pojawić się niewyspanie i gorszy nastrój.

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Ekspertka zwróciła uwagę, że zmiany czasu wiążą się też z poważniejszymi zagrożeniami. Badania wskazują na większe ryzyko śmiertelnych wypadków samochodowych podczas nocy, w których przestawiane są zegarki. Po przejściu na czas letni odnotowuje się również wzrost ryzyka wypadków w pracy i zawałów serca.

Tegoroczny czas zimowy potrwa do niedzieli 28 marca 2027 r. Prof. Jackowska podkreśliła, że warto dbać o odpowiednią długość i jakość snu przez cały rok, a szczególnie w okresie zmiany czasu. Przed snem zaleca unikanie czynników pobudzających oraz zadbanie o wyciszenie.