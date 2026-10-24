Uczniów czekają dłuższe wakacje. Harmonogram MEN już jest

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-24 5:10

Uczniowie mogą już planować przyszłoroczny wypoczynek. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026/2027, w którym znalazły się najważniejsze terminy przerw od nauki. Co ciekawe, w 2027 roku letni wypoczynek rozpocznie się wcześniej niż rok wcześniej.

Kolorowe kredki na szkolnej ławce. W tle widać klasę i dzieci. O harmonogramie wakacji przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: TyliJura/ Pixabay.com

Wakacje 2027. Kiedy uczniowie zakończą rok szkolny?

Zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zakończą się w piątek, 25 czerwca 2027 roku. Następnego dnia rozpocznie się letnia przerwa od nauki, która potrwa do 31 sierpnia. Uczniowie wrócą do szkół 1 września 2027 roku.

Warto zwrócić uwagę na porównanie z poprzednim rokiem. W 2026 roku zakończenie zajęć zaplanowano na 26 czerwca, a wakacje rozpoczęły się 27 czerwca. W 2027 roku uczniowie rozpoczną więc letni wypoczynek o jeden dzień wcześniej. Nie oznacza to jednak zmiany przepisów ani specjalnej decyzji o wydłużeniu wakacji. To efekt układu kalendarza.

MEN podało harmonogram na cały rok szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 obejmuje nie tylko wakacje letnie, ale również przerwy świąteczne i ferie zimowe. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Uczniowie będą mogli odpocząć także wiosną, podczas przerwy wielkanocnej zaplanowanej od 25 do 30 marca 2027 roku.

Ważnym punktem harmonogramu są również ferie zimowe, które tradycyjnie odbędą się w trzech turach, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Ferie zimowe 2027. Te województwa rozpoczynają w styczniu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Terminy ferii zimowych 2027

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Wakacje 2027 dłuższe. Można planować wyjazdy

Choć do wakacji letnich 2027 roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, harmonogram MEN daje możliwość wcześniejszego przygotowania się do sezonu urlopowego. Warto pamiętać, że poza ogólnopolskim kalendarzem szkoły mogą ustalać dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szczegółowych informacji na ten temat najlepiej szukać więc w swojej placówce.

 

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