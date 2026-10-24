Volkswagen wypadł z drogi i dachował. W aucie było pięć młodych osób

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 18-letni kierowca jechał w kierunku Jaślikowa. Na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków. Na mokrej nawierzchni stracił panowanie nad samochodem, który zjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował na pobliskim polu.

Autem podróżowały cztery osoby w wieku 18 i 19 lat oraz kierujący. Cztery osoby trafiły do szpitala z zespołami ratownictwa medycznego. Piąta zdecydowała się po pewnym czasie pojechać tam we własnym zakresie. Mimo groźnego przebiegu zdarzenia nikt nie doznał poważnych obrażeń.

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Policja apeluje o ostrożność, szczególnie do młodych i niedoświadczonych kierowców. Jesienią mokra, śliska jezdnia może wydłużyć drogę hamowania i zwiększyć ryzyko utraty panowania nad autem. Jak przypomina podkomisarz Anna Chuszcza, prędkość należy dostosować do aktualnych warunków na drodze.

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