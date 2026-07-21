Dramat 80-letniej Jadwigi po zgłoszeniu pożaru. Nagranie ze "styrtą" doprowadziło do procesu z policją

W lipcu 2026 roku upłynęło dziesięć lat od zgonu Jadwigi H., która całkowicie wbrew swojej woli zyskała ogromną rozpoznawalność w krajowej sieci. Wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy to mieszkanka podżarskich Lipinek Łużyckich w województwie lubuskim próbowała telefonicznie poinformować organy ścigania o pożarze. „Styrta się pali" – alarmowała w rozmowie z dyspozytorem, ale nie mogła się z nim dogadać. – „Styrtę ktoś nam podpalił" – mówiła. – „Co podpalił?" – dopytywał funkcjonariusz. – „Nie wiem kto" – mówiła seniorka, nie słysząc poprawnie pytania. – „Ale co podpalił?" – znów padło pytanie. – „No nie wiem kto" – powtarzała kobieta. – „Nie kto, tylko co" – denerwował się mundurowy. Ten specyficzny dialog i charakterystyczny głos zgłaszającej błyskawicznie wywołały falę żartów wśród internautów. Dźwiękowy zapis interwencji trafił do przestrzeni publicznej bez zgody staruszki, przez co niedosłysząca kobieta padła ofiarą masowego hejtu. Córka pokrzywdzonej, pani Łucja, w wypowiedzi dla „Gazety Lubuskiej" podkreślała wówczas ogromne oburzenie rodziny, przypominając o ciężkiej pracy matki na roli i stratach wywołanych przez ogień.

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„W dodatku był to kolejny pożar we wsi i wszyscy wiedzieli, że grasuje tu piroman. Wcześniej było u niej pogotowie, dostała środki uspokajające, była w szoku, dlatego rozmowa mogła wydawać się nieskładna” – przekazała córka ponad osiemdziesięcioletniej pokrzywdzonej na łamach „Gazety Lubuskiej”.

Kompromitujący plik dźwiękowy, zawierający dokładny adres oraz personalia mieszkanki Lipinek Łużyckich, błyskawicznie rozprzestrzenił się na wielu portalach internetowych. Sieć zalały liczne modyfikacje, przeróbki oraz prowokacyjne materiały wizualne, które wciąż można odnaleźć w wirtualnej przestrzeni. Pojawiały się nawet fałszywe sugestie i zdjęcia przedstawiające Jadwigę H. jako osobę palącą papierosy czy nadużywającą alkoholu, co całkowicie mijało się z prawdą. „To było wyjątkowo upokarzające, bo mama nigdy nie miała w ustach papierosa” – tłumaczyła kilkanaście lat temu pani Łucja.

Skutki tego incydentu okazały się dla staruszki niezwykle bolesne i przysporzyły jej wielu cierpień w codziennym życiu. Złośliwi sąsiedzi wytykali mieszkankę palcami, a lokalna społeczność jawnie drwiła z niej w okolicach miejscowego sklepu. Zaszczuta Jadwiga H. spędzała noce na płaczu, kompletnie nie radząc sobie z zaistniałym dramatem. Sytuację ostatecznie pogorszyły złośliwe pocztówki przychodzące bezpośrednio do jej domu, na których nadawcy tytułowali ją „babcią od styrty”.

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Zrozpaczeni bliscy zgłosili się ze skargą do szefa żarskiej komendy powiatowej, jednak stróże prawa próbowali zrzucić winę na rzekomą kradzież policyjnych materiałów. Krewni seniorki nie uwierzyli w te wyjaśnienia, dysponując informacjami, że to sam policjant wrzucił plik do popularnego serwisu dla zdobycia poklasku. Mimo wielokrotnych apeli o skasowanie śladów z sieci, służby zignorowały problem, co doprowadziło do trwałego rozsiania pliku w internecie. Brak jakichkolwiek sankcji wobec winnych zmusił Jadwigę H. do wynajęcia profesjonalnego pełnomocnika prawnego.

„Ona nie mogła zrozumieć, jak w państwie prawa można drwić ze starszych, schorowanych ludzi. A policja, zamiast stać na straży prawa, sama go łamie i ucieka od odpowiedzialności. Gdy prokurator umorzył postępowanie i ona, i jej krewni doskonale wiedzieli, że łatwo nie będzie. Zdawał sobie z tego sprawę również mecenas Sławomir Zubrycki, pełnomocnik Jadwigi H.” – relacjonowała obszernie całe zajście „Gazeta Lubuska”.

Spór sądowy rozpoczął się ostatecznie w 2011 roku od pozwania wojewódzkiego komendanta policji. Reprezentujący staruszkę prawnik zażądał oficjalnych przeprosin, całkowitego wymazania pliku oraz rekompensaty finansowej sięgającej sześćdziesięciu tysięcy złotych, chociaż dla krewnych to odzyskanie honoru było priorytetem. Początkowo proces o naruszenie dóbr osobistych ruszył w Zielonej Górze, a następnie, po ingerencji Prokuratury Generalnej, akta powędrowały do Gorzowa. Kwestia ta wywołała ogromne poruszenie, ale media oszczędnie informowały o przebiegu posiedzeń. Wskutek zażalenia rodziny na sposób prowadzenia działań, dokumenty wróciły do zielonogórskiego wymiaru sprawiedliwości.

„Tego rodzaju roszczeń jest niewiele, zwłaszcza gdy - jak tu - podmiotem negatywnym jest funkcjonariusz. Ludzie z góry zakładają, że z władzą nie mają szans na wygraną. Trudno było znaleźć odważnych policjantów, którzy w sądzie potwierdziliby, że ich koledzy z jednostki przekazywali sobie filmik, choć wszyscy o tym głośno mówili” – wyjaśniał cytowany w mediach mecenas Sławomir Zubrycki.

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Ze względu na skromne warunki finansowe wymiar sprawiedliwości zwolnił Jadwigę H. z ponoszenia jakichkolwiek kosztów procesu. Mimo zaangażowania prokuratury nie udało się zidentyfikować konkretnego funkcjonariusza odpowiedzialnego za przeciek, co wymusiło żmudne zbieranie dowodów na etapie cywilnym. Pod koniec 2012 roku zapadło pierwsze orzeczenie potwierdzające, że to organy ścigania upubliczniły materiał i naruszyły dobra osobiste kobiety. Sąd nakazał szefowi wojewódzkich struktur policji publikację oficjalnych przeprosin w prasie. Decyzja ta spotkała się z apelacją, ponieważ nie obejmowała finansowego zadośćuczynienia ani nakazu usunięcia dźwięku, co ostatecznie zostało skorygowane w wyższej instancji.

„Wyrok sądu apelacyjnego zapadł pod koniec maja i jest już prawomocny. Policja ma usunąć nagranie z sieci, wypłacić 40 tys. zł zadośćuczynienia, a komendant wojewódzki przeprosić kobietę na łamach Gazety Lubuskiej” – donosił lokalny dziennik na początku lata 2013 roku.

Ostatecznie przedstawiciele służb mundurowych przyznali się do błędu i wzięli na siebie odpowiedzialność za zaistniały skandal. Sławomir Konieczny, pełniący funkcję rzecznika prasowego lubuskiej policji, potwierdził wyciek danych z ich wewnętrznych systemów informatycznych. Zaznaczył jednak, że sprawcą nie był odbierający zgłoszenie dyspozytor, a winnego nigdy nie ustalono. „Pieniądze zostaną przekazane z naszego budżetu. Zebraliśmy już 34 linki, na których są nagrania i wysłaliśmy do ich administratorów prośby o usunięcie. Docieramy do kolejnych. Pracuje nad tym sztab ludzi” – deklarował oficer. Szybko okazało się, że całkowite wyczyszczenie internetu z tego materiału było zadaniem niewykonalnym dla powołanego zespołu. Wówczas organy ścigania zderzyły się z brutalną prawdą o specyfice wirtualnego świata.

Przedstawiciele polskiego oddziału Google przystali na prośbę o wykasowanie wyników z wyszukiwarki, jednak działaniełu to przyniosło zaledwie krótkotrwały efekt. Internauci, traktujący sprawę jako doskonałą rozrywkę, zdążyli zapisać pliki na dyskach i zaczęli je masowo udostępniać na nowo. „Ludzie dobrze się bawią, a my spać spokojnie nie możemy. Ileż to już razy w środku nocy, pod dom podjeżdżała straż na sygnale. Potem okazywało się, że ktoś zgłosił fałszywe zawiadomienie. Chcieliśmy już zmienić i zastrzec numer telefonu, ale brat ma gospodarkę, współpracuje z kontrahentami i to nie takie proste” – żaliła się dziennikarzom „Gazety Lubuskiej” pani Łucja, pragnąc spokoju dla swojej rodziny.

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Według opublikowanych informacji, w lipcu 2026 roku minęła równo dekada od odejścia pani Jadwigi. Przed śmiercią starsza pani doczekała się sprawiedliwości, otrzymując od policji blisko sześćdziesiąt tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami. Pełnomocnik prawny zmarłej podkreślał, że ten wygrany spór stanowił absolutny precedens w sprawach wytaczanych funkcjonariuszom. Niezłomna postawa mieszkanki Lipinek Łużyckich udowodniła, że dochodzenie swoich praw do samego końca ma głęboki sens. Komentując tę historię na łamach „Gazety Lubuskiej”, socjolog internetu z Uniwersytetu Rzeszowskiego Jarosław Kinal zwrócił uwagę na niewyobrażalną złośliwość i bezduszność użytkowników sieci.

„Dla nich nie było ważne, kto stał się obiektem ich drwin, wyszydzania. Czy powinny zmienić się przepisy? Cóż, o to powinniśmy pytać prawników” – stwierdził uniwersytecki ekspert na łamach prasy. Sprawa nagrania zgłoszenia pożaru nadal skłania do refleksji nad granicą pomiędzy zwykłym humorem a brutalnym nękaniem bezbronnych osób.