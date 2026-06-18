Złota era kolorowych blokowisk. Kiedyś zachwycały barwami, dziś królują biel i szarość

Jak mieszkało się na osiedlach w czasach PRL

Wielkopłytowe osiedla z czasów PRL to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów polskiej tkanki miejskiej. Konstruowano je błyskawicznie, z ogromnym rozmachem, opierając się na technologii wielkiej płyty, która na dziesięciolecia zdeterminowała polskie budownictwo mieszkaniowe. W owym czasie królowała dość surowa stylistyka, a mnóstwo osiedli tonęło w barwach betonu i szarości, co było efektem zarówno barier technologicznych, jak i finansowych.

Taka sytuacja nie oznaczała jednak absolutnej eliminacji kolorów z przestrzeni miejskiej. Już w tamtym okresie starano się urozmaicać monotonne otoczenie, dodając różnorodne akcenty barwne, takie jak malowane detale, oznaczenia klatek czy nieskomplikowane ozdoby na ścianach. Wówczas kolor odgrywał raczej rolę punktowego dodatku, a nie dominującego elementu – jego zadaniem było ożywienie przestrzeni, choć nie definiował jej jeszcze tak mocno, jak miało to miejsce w późniejszych latach.

Wielki boom na pastele i kolorowe eksperymenty

Prawdziwy przełom w estetyce osiedli nastąpił dopiero z biegiem lat. Lata 90. i początki XXI wieku to czas, w którym barwy na fasadach bloków zaczęły pełnić zupełnie nową funkcję. Dzięki modernizacjom, ociepleniom budynków oraz innowacyjnym technologiom elewacyjnym, dawniej szare osiedla zaczęły przeobrażać się w znacznie bardziej kolorowe i radosne przestrzenie.

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Kolorowe bloki w Polsce [ZDJĘCIA]

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Po zmianach ustrojowych w Polsce otworzyły się nowe perspektywy w zakresie dostępności materiałów i technologii. To właśnie wtedy kolorystyka na blokowiskach dosłownie rozkwitła, a na elewacjach zaczęły królować między innymi pastelowe odcienie różu, zieleni oraz błękitu. Choć kolorowe bloki wciąż licznie występują w polskim krajobrazie, często mijamy je obojętnie, traktując je jako stały i powszechny element naszego otoczenia.

Dawniej feeria barw, obecnie minimalizm w szarości

Polskie osiedla z wielkiej płyty przeszły ogromną metamorfozę wizualną – od nasyconych, nierzadko ryzykownych kompozycji kolorystycznych, aż po spokojne odcienie bieli, szarości i beżu. Kiedyś barwy służyły do ożywiania monotonnych brył, nadając im nieco bardziej przyjazny charakter. Współcześnie króluje podejście minimalistyczne, skupiające się na neutralności i uniwersalnym designie, co ma zagwarantować budynkom długotrwały, „ponadczasowy” wygląd. Zastanawiające jest jednak, który z tych stylów tak naprawdę bardziej przypadał wam do gustu?