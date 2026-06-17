Żeglarska przystań w Lublinie! Yacht Club Politechniki Lubelskiej zaprasza na drugą edycję Dnia Żeglarza

Piknik pełen atrakcji

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:30 wielkim piknikiem żeglarskim, który potrwa do 18. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Organizujemy darmowe pływania, ale również będą warsztaty żeglarskie, będą też z fizyki żeglowania, z meteorologii, z rękodzieła i też jest kilka niespodzianek. Będzie kilka pokazów między innymi łódek regatowych, które będzie można też pozwiedzać - mówi sekretarz klubu, Aleksandra Jagiełło.

Żeglarstwo nie zna granic wieku

Choć nazwa klubu sugeruje profil studencki, sekretarz klubu Aleksandra Jagieło podkreśla, że żeglować może każdy.

Żeglować każdy może. To jest kwestia determinacji i znalezienia chwili, żeby realizować tą pasję. Nie przyjmujemy tylko studentów. Przyjmujemy wszystkich i w każdym wieku. Nasz najstarszy kursant miał 67 lat, więc można zacząć naprawdę w każdym momencie, zrobić kurs, ale także popłynąć na rejs, bo też pływamy i po morzach ciepłych i zimnych. Wystarczy napisać do nas i na pewno znajdzie się coś, co się każdemu spodoba - zachęca Jagiełło.

Wieczór z szantami

Po dniu pełnym wrażeń na wodzie, o godzinie 18 zabawa przeniesie się do tawerny La Traviata, gdzie odbędzie się koncert szantowy.

Będzie to występ Grzegorza Janczaka Szanty, a tuż przed Grzesiem, będzie występowała nasza klubowiczka która zagra na ukulele i pośpiewa kilka szant - dodaje Aleksandra Jagiełło.

Wstęp jest wolny. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Lublina, zapewniając, że prognozy na sobotę są idealne, bo zapowiada się słoneczna pogoda i „idealny wiatr” do żagli.

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