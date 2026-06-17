40 wydarzeń w całym województwie. Ratownicy pokażą jak udzielać pierwszej pomocy

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

W Lublinie będzie to Lubelski Piknik Edukacyjny. Lublinianie będą mogli zdobyć wiedzę, ale przede wszystkim przećwiczyć podstawowe czynności ratownicze, a pomogą w tym instruktorzy i służby ratownicze.

- Każdy uczestnik zdobędzie konkretne umiejętności, które mogą pomóc uratować życie członka rodziny, sąsiada, współpracownika lub przypadkowej osoby potrzebującej pomocy. Zależy nam na tym, aby oprócz tego, że każdy mieszkaniec dostał Poradnik Bezpieczeństwa, aby można było podstawowe umiejętności, te najważniejsze przenieść na poziom praktyczny. Będą warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, podstawowego ratowania życia, ułożenia postawy zasadniczej. Będzie można skorzystać z doradztwa odpowiednich służb ratowniczych i – mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.

Wydarzenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy organizowane są w naszym województwie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wezmą w nich udział policjanci, ratownicy medyczni, wodni, a także strażacy.

- My pokażemy ze swojej strony sprzęt, którym dysponujemy na co dzień - sprzęt szkoleniowy. Będą to różnego rodzaju fantomy, manekiny osób dorosłych, dzieci, defibrylatory, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych. Nasi strażacy, którzy też zazwyczaj są ratownikami medycznymi, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, na pewno wszystkim opowiedzą o zasadach bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy, a także pokażą jak praktycznie te czynności wykonywać. Będzie można również poćwiczyć, żeby w praktyce nabyć tą wiedzę i umiejętności - mówi Zenon Pisiewicz, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie.

W Lublinie piknik odbędzie w najbliższą sobotę – 20 kwietnia się na terenach rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem Zemborzyckim w godzinach 11:00-14:00.

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