Na mieszkańców czekają cebularzowe atrakcje. Zbliża się Dzień Cebularza w Lublinie

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Na mieszkańców będą czekać między innymi warsztaty piekarnicze, dwa spacery z przewodniczkami inspiracji, konkursy z nagrodami, mapping na Bramie Krakowskiej oraz gra miejska z drobnymi upominkami. Uczestnicy będą mogli wziąć udział również w warsztatach tworzenia artystycznych magnesów inspirowanych oczywiście cebularzem. Miłośnikom sztuki polecamy z kolei spektakl improwizowany w wykonaniu Poławiaczy Pereł. Zostanie on zaprezentowany dwukrotnie o godzinie 15:50 i 17:00. W trakcie wydarzenia osoby w wystylizowanych strojach będą rozdawać cebularze. Muzeum Smaku i Opowieści zaprosi z kolei nie tylko na degustację cebularza, ale także forszmaku lubelskiego - mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.

Dzień Cebularza odbędzie się już w najbliższą sobotę 20 czerwca na Placu Po Farze od godziny 13:00. Szczegóły wydarzenia na stronie ratusza.

Dodatkowo w piątek (19 czerwca) w godz. 15.00-19.00 na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 15 (ul. Elektryczna 51) odbędzie się Dzień Cebularza na Kośminku, a w poniedziałek (22 czerwca) w godz. 16.00-19.00 Dzień Cebularza w Głusku (ul. Głusk 141).

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