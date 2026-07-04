Zaczęło się od awantury domowej. 53-latek zatrzymany za mały arsenał

Janowscy policjanci zostali wezwani do awantury domowej w ostatni czwartek (2.07). Według zgłoszenia - nietrzeźwy mężczyzna miał mieć w domu broń, na którą nie ma zezwolenia.

Podczas przeszukania policjanci ujawnili cztery sztuki broni oraz amunicję. 53-latek został zatrzymany. Zabezpieczona broń została przesłana do biegłego – mówi asp. sztab. Barbara Moskal z KPP Janów Lubelski.

W piątek (03.07) mężczyzna został przesłuchany w prokuraturze, usłyszał zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec 53-latka dozór policyjny.

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