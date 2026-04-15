Zenek Martyniuk otworzy kebaba w Lublinie? „Jestem bardzo ciekawy, jak smakuje”

Nowa lokalizacja, duże ambicje

Mieszkańcy Lublina doskonale znają markę Piri-Piri z lokalu przy ul. Wojciechowskiej. Po zamknięciu punktu przy ul. Krańcowej właściciele postanowili postawić na nową lokalizację. Wybór padł na Galerię Olimp przy al. Spółdzielczości Pracy – jedno z największych centrów handlowych w regionie.

Prace przygotowawcze dobiegają końca, a oficjalne otwarcie zaplanowano na czwartek, 16 kwietnia o godzinie 12:00. To strategiczny ruch, który ma przyciągnąć klientów z północnych dzielnic miasta oraz osoby odwiedzające galerię.

Zenek Martyniuk przyciągnie tłumy

Największe emocje budzi jednak gość specjalny wydarzenia. Na otwarciu pojawi się lider zespołu Akcent, Zenek Martyniuk, który z entuzjazmem przyjął zaproszenie właścicieli.

– Piri-piri? Znam. Oglądam wasze rolki na Tik-Toku i jestem bardzo ciekawy jak smakuje ten wasz kebab i wasze nowe kurczaki. Chętnie przyjadę – powiedział w rozmowie telefonicznej z właścicielem Zenek Martyniuk.

Obecność gwiazdy disco polo to marketingowy strzał w dziesiątkę. W Lublinie rzadko dochodzi do sytuacji, gdy tak rozpoznawalna postać pojawia się na otwarciu lokalu gastronomicznego. Organizatorzy spodziewają się ogromnego zainteresowania i kolejek już od pierwszych minut wydarzenia.

Darmowe kebsy i nowości w menu

Właściciele przygotowali dla gości kilka atrakcji. Pierwsze 30 osób otrzyma kebaby za darmo, na miejscu pojawi się tort powitalny, a klienci będą mogli spróbować nowości – m.in. bułki neapolitańskiej oraz Smash Oklahoma.

Sieć zapowiada, że to nie koniec niespodzianek. Jedno jest pewne – w czwartek w Galerii Olimp będzie tłoczno. Osoby planujące wizytę powinny pojawić się wcześniej, jeśli chcą spotkać Zenka Martyniuka i spróbować dań w dniu premiery.

Zobacz także: Dwa nowe wakacyjne połączenia lotnicze z Lublina ruszyły!

