Zabawa dla każdego

FlyPark Lublin to trzynasty obiekt sieci, która od kilku lat podbija Polskę. Jak zapowiada menedżerka Ilona Wilk, na odwiedzających czeka wiele różnorodnych atrakcji. Wśród nich będą m.in. małpi gaj, gry VR, baseny z gąbkami, interaktywne zabawy, trampoliny i strefa wspinaczki.

- Atrakcji będzie naprawdę bardzo dużo z tego względu, że to jest aż 3400 metrów kwadratowych, jeśli chodzi o rozrywkę. Może do nas przyjść każdy, już od narodzin. Nawet dla takich małych dzieci, które mają rok czasu, znajdują się atrakcje - mówi Ilona Wilk.

Nie zabraknie również propozycji dla starszych odwiedzających. Przygotowano m.in. zjeżdżalnie przeznaczone także dla dorosłych i rozbudowaną strefę wspinaczkową. Twórcy obiektu chcą, by była to przestrzeń wspólnej zabawy i aktywności całych rodzin.

- Chcieliśmy stworzyć taki koncept, który będzie integrował rodziny i promował aktywność - tłumaczy menadżerka. - Oczywiście nie ma żadnej górnej granicy wiekowej. Serdecznie zapraszam również osoby, które mają i sto lat. Dla nich też znajdziemy coś fajnego. Mamy świetnych animatorów i trenerów. Dzięki temu osoby przebywające na obiekcie będą mogły się czuć zaopiekowane i bezpieczne - dodaje.

W ofercie parku jest również 6 tematycznych sal urodzinowych, które można łączyć w przypadku większych grup. W przerwie od zabawy będzie można także skorzystać z dużej strefy gastronomicznej.

- W naszym bistro wyrabiamy nawet ciasto na pizzę na żywo, która nie jest z gotowych składników. Wszystko jest przygotowywane na miejscu - mówi menadżerka.

Co przygotowano na otwarcie?

Zaplanowano oficjalne przecięcie wstęgi z udziałem władz miasta, tort, konkursy, animacje, malowanie buziek i plecenie warkoczyków.

Nie zabraknie też nagród.

Na pierwszych 100 gości, którzy odwiedzą FlyPark w dniu otwarcia, czekają m.in. vouchery na organizację urodzin, bilety i roczne wejściówki o łącznej wartości aż 10 000 zł.

- Nasz obiekt już teraz cieszy się wielkim zainteresowaniem i nie mogę się doczekać, aż będę mogła prowadzić to miejsce, bo robi olbrzymie wrażenie. Przyjdźcie, zobaczcie sami - zaprasza menadżerka.

Wielkie otwarcie FlyParku Lublin już w sobotę 5 grudnia o godzinie 10 przy al. Wincentego Witosa 6.

Szczegółowe informacje o biletach i godzinach otwarcia znajdziecie na stronie: https://fly-park.eu/lublin/ oraz mediach społecznościowych organizatora: https://www.facebook.com/flypark.lublin/?locale=pl_PL

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia ESKA.

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