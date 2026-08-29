Zderzenie trzech aut, nie żyje 17-latek! Tragedia pod Biłgorajem

Tragiczny wypadek pod Biłgorajem. Nie żyje 17-latek, cztery osoby trafiły do szpitali

Renault zjechało na przeciwny pas ruchu, zderzyło z dwoma BMW i dachowało! Skutki są tragiczne. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę, 29 sierpnia, przed godz. 1 w Wólce Biskiej w woj. lubelskim. Na drodze powiatowej poza terenem zabudowanym zderzyły się trzy samochody. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że Renault na łuku drogi zjechało na przeciwległy pas. Najpierw otarło się o BMW prowadzone przez 20-latka. Następnie Renault zostało wytrącone z toru jazdy i czołowo zderzyło się z kolejnym BMW, którym kierował 24-latek. Po zderzeniu Renault wypadło z drogi, wpadło do rowu i przewróciło się na dach.

17-latek zginął na miejscu. Troje nastolatków ciężko rannych

Skutki wypadku okazały się tragiczne. Ratownicy podjęli reanimację 17-latka podróżującego Renault, jednak jego życia nie udało się uratować. Nastolatek zmarł na miejscu. Trzy kolejne osoby z Renault – 17-letni chłopak, 18-letni mężczyzna oraz 18-letnia kobieta – doznały poważnych obrażeń i zostały przewiezione do szpitali. Pomocy medycznej wymagał również 23-letni pasażer jednego z BMW. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierowców obu BMW. 20- i 24-latek byli trzeźwi.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciało zmarłego 17-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Śledczy z Biłgoraja wyjaśniają teraz dokładny przebieg wypadku. Jedną z najważniejszych kwestii jest ustalenie, kto w chwili zderzenia prowadził Renault. Policja na razie nie przekazała, dlaczego samochód znalazł się na przeciwległym pasie ruchu.

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