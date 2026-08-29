W Lublinie powstał pierwszy punkt POMOC. To skrót od "Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej"

Czym jest POMOC?

Pierwszy w Lublinie Punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej (w skrócie POMOC) powstał w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7. Będzie wykorzystywany w wyjątkowych sytuacjach, takich jak: klęski żywiołowe, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej czy inne awarie systemowe. Lublinianie będą mogli otrzymać tam m.in. wsparcie psychologiczne, dostęp do energii elektrycznej, internetu i środków masowego przekazu, ciepłych napojów, znajdą tam też miejsce do krótkotrwałego odpoczynku.

Uruchomienie pierwszego Punktu Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej w szkole to ważny krok w budowaniu bezpieczeństwa i odporności Lublina. Chcemy być przygotowani na sytuacje, w których mieszkańcy mogą potrzebować podstawowego wsparcia, dostępu do energii, informacji czy pomocy psychologicznej. Projektujemy Punkty tak, aby mogły być uruchamiane szybko – nawet do trzech godzin. POMOC to konkretne rozwiązanie, które łączy przygotowanie infrastruktury z organizacją realnej pomocy dostosowanej do różnego rodzaju zagrożenia zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jak organizację punktu oceniają mieszkańcy?

Trzeba być zawsze gotowym na każdą sytuację. Uważam, że takie szkolenia są bardzo potrzebne. Taki plecak mam już przygotowany od dawna. Regularnie sprawdzam zawartość, łącznie z terminem żywności.

Tą wiedzę już w większości posiadałem, co tutaj jest prezentowane.

Gdyby coś się działo, to żeby wiedzieć, gdzie ewentualnie tej pomocy szukać, jak to będzie zorganizowane i co możemy robić, gdyby no wydarzyło się coś, co wszyscy mamy nadzieję, że jednak się nie wydarzy.

Nie tylko przy Berylowej

Punkty Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej to autorski projekt Miasta Lublin. Jego celem jest zwiększenie odporności miasta i zapewnienie mieszkańcom wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny. Punkty będą organizowane przede wszystkim w budynkach szkół, a w zależności od charakteru i skali zagrożenia mogą być również tworzone w formie polowej, m.in. w namiotach lub z wykorzystaniem środków transportu organizowanych doraźnie, takich jak autobusy. Takie rozwiązanie pozwoli elastycznie reagować na potrzeby mieszkańców oraz specyfikę konkretnej sytuacji kryzysowej.

Punkty POMOC-y powstaną w 27 budynkach na terenie miasta. Dotychczas przygotowano dokumentację techniczną dla 10 szkół: SP nr 3, 23, 30, 39, 48, 52, 58, ZS nr 1 i 12 oraz VI LO.

Miasto zakupiło również wyposażenie umożliwiające doraźne rozwinięcie dwóch punktów stacjonarnych i jednego polowego oraz ich podłączenie do agregatów dużej mocy. Do końca 2026 r. planowany jest zakup pierwszych 10 agregatów oraz wykonanie przyłączy energetycznych w pierwszych 10 szkołach. W latach 2027-2028 w kolejnych lokalizacjach zostaną zaprojektowane i wykonane przyłącza niezbędne do podłączenia agregatów.

Co znajdzie się w punkcie POMOC-y?

Każdy stacjonarny Punkt będzie przygotowany do zasilania z agregatu prądotwórczego. Dzięki temu w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej mieszkańcy będą mogli m.in. naładować telefony, skorzystać z podstawowych urządzeń elektrycznych, przygotować ciepły napój czy ogrzać się.

POMOC będzie składać się z siedmiu podstawowych segmentów:

poczekalni,

sali dla dzieci,

pokoju psychologa,

przestrzeni multimedialno-internetowej,

pokoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

sali ładowania telefonów komórkowych,

przestrzeni odpoczynku.

W sytuacji zagrożenia POMOC będzie mogła funkcjonować całodobowo. Mieszkanki i mieszkańcy otrzymają możliwość skorzystania m.in. z pomocy psychologa, dostępu do energii elektrycznej w celu naładowania urządzeń, internetu, środków masowego przekazu, ciepłych napojów oraz miejsca do krótkotrwałego odpoczynku.

Za funkcjonowanie i koordynację działań Punktów odpowiadać będzie Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, we współpracy z Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Strażą Miejską oraz służbami mundurowymi.

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