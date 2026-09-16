7 dla Lublina. Pomysły na przyszłoroczny budżet radnych klubu PIS

Radni przedstawili siedem pomysłów na najważniejsze wydatki z miejskiej kasy.

Park rekreacji i sportu – zagospodarowanie terenu dawnego Lubelskiego Klubu Jeździeckiego.

On niszczeje, on zarasta. W czerwcu mieliśmy przykład podpalenia tych pustostanów i wyciągamy do pana prezydenta Krzysztofa Żuka rękę i wskazujemy mu, że warto nad tym projektem się pochylić i mówimy o pierwszym etapie. Punkt pierwszy, czyli przygotowanie dokumentacji projektowej, żeby zrewitalizować ten 10 hektarowy teren po Lubelskim Klubie jeździeckim. Zgodnie z dokumentami planistycznymi to jest teren zielony, teren rekreacji, sportu i usług. Więc wydaje nam się, że przeznaczenie 900 tysięcy złotych z punktu widzenia budżetu miasta, który wynosi średnio około 4 miliardów złotych, to są grosze - mówi radny Tomasz Gontarz.

Budowa Centrum Oświatowo-Kulturalnego przy ul. Majerankowej.

Jest to niespełniona obietnica od wielu lat pana prezydenta Krzysztofa Żuka, kiedy w 2015 roku mieszkańcy protestowali, aby prezydent nie oddawał gruntów miejskich. Obiecał nam w tamtym momencie, że powstanie szkoła z Ośrodkiem Kultury na Ponikwodzie. Dzielnica bardzo prężnie się rozbudowuje i brakuje ośrodka kultury, brakuje domu seniora, takiego miejsca, gdzie można by było się spotkać z mieszkańcami, żeby była jakaś rozrywka dla dzieci. Dlatego bardzo nam zależy, żeby po tylu latach wreszcie prezydent dotrzymał słowa. W tym roku jest prowadzony projekt szkoły, budowy szkoły. Liczymy na to, że znajdą się w nadchodzącym roku środki na jej budowę - wskazywała radna Justyna Budzyńska.

Komunikacja miejska co 10 minut – zwiększenie częstotliwości kursowania podstawowych linii komunikacji miejskiej, tak aby każda dzielnica była odpowiednio skomunikowana.

Postulujemy, aby każda dzielnica posiadała co najmniej jedną linię podstawową, która będzie kursowała co 10 minut, tak aby gdziekolwiek mieszkając w Lublinie można było sprawnie skomunikować się z poszczególnymi dzielnicami, aby można było sprawnie dojechać do centrum. Zwłaszcza dotyczy to tych dzielnic, które nie mają na przykład infrastruktury szkolnej i z której dzieci codziennie muszą dojeżdżać do szkoły - podkreśla radny Robert Derewenda, przewodniczący klubu radnych PIS.

Wśród pozostałych siedmiu postulatów znalazły się:

Szkoła na Szerokim – wykup brakujących gruntów oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy szkoły

Bezpieczniejsze skrzyżowanie na Czubach – przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Tymiankowej

Sprawniejsza komunikacja na Czechowie i Choinach – usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez synchronizację sygnalizacji świetlnych

Remont ul. Energetyków

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