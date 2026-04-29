Dwie jezdnie obwodnicy Kocka udostępnione kierowcom. Ukończono kluczowy odcinek trasy S19

Rozbudowa obwodnicy Kocka w ciągu drogi S19

Oddana do użytku w 2011 roku obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej była pierwszą trasą szybkiego ruchu na terenie województwa lubelskiego. Od samego początku plany zakładały docelowe powstanie dwóch nitek, jednak realizacja tego założenia ruszyła dopiero wiosną 2024 roku i obecnie wchodzi w swoją finałową fazę.

Kluczowym punktem całego przedsięwzięcia stało się dobudowanie drugiego pasa drogi. W ten sposób trasa osiągnęła parametry pełnoprawnej drogi dwujezdniowej, co radykalnie zwiększa jej przepustowość oraz bezpieczeństwo zmotoryzowanych. Stanowi to ogromne ułatwienie dla wszystkich kierowców na trasie S19, która odgrywa fundamentalną rolę w systemie komunikacyjnym całego regionu.

Węzły Kock Północ i Kock Południe po gruntownych zmianach

Inwestycja nie sprowadzała się wyłącznie do wylania nowej warstwy asfaltu. Drogowcy kompleksowo zmodernizowali pasy włączenia i wyłączenia na zjazdach Kock Północ oraz Kock Południe. Zbudowano również sieć około czterech kilometrów tras lokalnych, które mają za zadanie obsługiwać przyległe posesje i pola.

Skala przeprowadzonych w terenie robót robi potężne wrażenie na inżynierach. Na miejscu ułożono blisko 120 tysięcy metrów kwadratowych nowej nawierzchni bitumicznej, co w przeliczeniu daje obszar równy siedemnastu pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. Do wykonania samej podbudowy wykorzystano z kolei około 40 tysięcy ton łamanego kruszywa. Architektura drogi powiększyła się o dwa nowe wiadukty, dwa mosty i aż pięć dedykowanych przejść dla niewielkich zwierząt. Oprócz tego starą nawierzchnię istniejącej dotąd drogi poddano całkowitej wymianie na nową.

Tymczasowa organizacja ruchu i ważny apel firmy Polaqua

Mimo że najważniejsze etapy robót budowlanych są już za nami, cały obiekt nadal przechodzi przez rygorystyczne procedury odbiorcze. Samochody poruszają się po nowym odcinku na zasadach tymczasowej organizacji ruchu, a główny wykonawca prac budowlanych – przedsiębiorstwo Polaqua – oczekuje na wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie tej infrastruktury.

Z uwagi na wciąż trwające porządki oraz ostatnie szlify wykończeniowe, na oddanym fragmencie drogi wprowadzono restrykcyjne limity prędkości. Pracownicy budowlani gorąco proszą wszystkich zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej ostrożności i ścisłe przestrzeganie nowo ustawionych znaków drogowych.

Wpuszczenie setek pojazdów na obie nitki tuż przed startem długiego weekendu majowego to jednak gigantyczny plus dla osób podróżujących. Dzięki takiemu obrotowi spraw kierowcy mogą ominąć Kock bez niepotrzebnego stania w korkach, znacznie sprawniej korzystając z nowocześnie rozbudowanej infrastruktury.

