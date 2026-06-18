Zderzenie ciężarówki z ładowarką! Zablokowana trasa na Lubelszczyźnie

Zderzenie ciężarówki z ładowarką do drewna. DK2 w Worońcu całkowicie zablokowana

W czwartek 18 czerwca po godzinie 13 w miejscowości Woroniec w powiecie bialskim doszło do groźnego wypadku na drodze krajowej nr 2. Zderzyły się samochód ciężarowy oraz ładowarka do załadunku drewna. W wyniku zdarzenia ciężarówka przewróciła się na jezdnię, całkowicie blokując ruch. O utrudnieniach poinformowała bialska policja. W komunikacie przekazano: „Uwaga ❗️ Zablokowana droga krajowa numer 2 w miejscowości Woroniec ❗️ Zdarzenie samochodu ciężarowego z ładowarką do załadunku drewna. Na miejscu pracują służby 🚓🚒🚑. Apelujemy o rozwagę i stosowanie do poleceń funkcjonariuszy”.

Według wstępnych ustaleń do wypadku mogło dojść podczas nieprawidłowego manewru wyprzedzania

Jak poinformowała asp. Katarzyna Gągolińska z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, do zdarzenia doszło na trasie Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Jak podaje Lublin112, według wstępnych ustaleń do wypadku mogło dojść podczas nieprawidłowego manewru wyprzedzania. Ciężarówka miała zderzyć się z pojazdem typu harvester, wykorzystywanym do ścinania drzew. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez funkcjonariuszy.

Dyżurny lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał, że w wypadku poszkodowana została jedna osoba. Na razie nie podano informacji o stanie jej zdrowia. Droga krajowa nr 2 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Samochody osobowe kierowane są na objazdy drogami lokalnymi. Dla pojazdów ciężarowych wyznaczono objazd z Międzyrzeca Podlaskiego drogą krajową nr 19 do Łukowiska, a następnie autostradą do Białej Podlaskiej. Służby przewidują, że utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Kierowcy podróżujący trasą DK2 powinni liczyć się z opóźnieniami i stosować się do poleceń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia.

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