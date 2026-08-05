Przed nami Etho Polana Healing Camp. To trzy dni z naturą, muzyką i chwilą na oddech

Jak podkreślają organizatorzy, Ethno Polana to natura, muzyka, plemię. Pomost między etniczną tradycją, a współczesnością. W wydarzeniu mogą wziąć udział całe rodziny, ale coś dla siebie odnajdą tam też uczestnicy „solo”.

Etho Polana Healing Camp to etniczny festiwal, zaplanowany jako przestrzeń dla osób pragnących odnaleźć autentyczną więź z naturą oraz dla tych, którzy chcą zadbać o swoje holistyczne zdrowie. Inicjatywa skupia się na rozwoju osobistym, oferując uczestnikom bogaty program warsztatów, jogi oraz wspólnotowych kręgów, które sprzyjają wewnętrznej przemianie. Nie zabraknie też muzyki.

Jest to festiwal etniczny skierowany na rozwój osobisty, na holistyczne zdrowie, powrót do natury. Będziemy mieć dwie główne strefy. Strefę rozwoju, gdzie czekają na was różne prelekcje, warsztaty, joga, kręgi męskie, żeńskie oraz scena muzyczna – mówi nam Katarzyna Wójciak, organizatorka.

Autor: Bartłomiej Ważny Katarzyna Wójciak (po prawej), organizatorka festiwalu w siedzibie Radia ESKA Lublin

Kto wystąpi na scenie?

Zagrają dla was takie zespoły jak: Drasta razem z Joanną Lacher, Dziewidły, Moribaya, w piątek wystąpi dla nas Tomasz Gąska. Jesteśmy festiwalem nastawionym na całe rodziny. Nasz program nie trwa do późnych godzin nocnych, a na terenie festiwalu jest zakaz spożywania alkoholu – podkreśla Wójciak.

Festiwal Ethno Polana Healing Camp obędzie się w dniach 7-9 sierpnia we wsi Krupy, w gminie Michów, pomiędzy Lublinem a Warszawą. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie w mediach społecznościowych festiwalu.

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