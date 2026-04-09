Zderzenie busa z traktorem w gminie Wojsławice. Do akcji wkroczył śmigłowiec ratunkowy

Wypadek na drodze wojewódzkiej w Witoldowie. Bus zderzył się z traktorem

Do groźnej sytuacji doszło na trasie wojewódzkiej biegnącej przez miejscowość Witoldów. Z pierwszych policyjnych raportów wynika, że 32-letni kierowca z Ukrainy, prowadzący dostawcze renault, z dużą siłą uderzył w tył rolniczego ursusa z podpiętą przyczepą. Rozpędzony bus wypchnął maszynę rolniczą poza krawędź jezdni. Ostatecznie ciągnik wpadł do pobliskiego rowu i całkowicie się przewrócił.

Śmigłowiec LPR w akcji. Poszkodowany 42-letni traktorzysta

W wyniku kolizji najbardziej ucierpiał 42-latek kierujący maszyną rolniczą. Ze względu na obrażenia na miejsce wezwano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała mężczyznę do szpitala. Z kolei kierujący dostawczakiem oraz dwie podróżujące z nim kobiety wyszli ze zdarzenia bez szwanku.

Policyjne badanie trzeźwości potwierdziło, że obaj kierujący pojazdami nie znajdowali się pod wpływem alkoholu w momencie uderzenia.

Nadkomisarz Ewa Czyż apeluje do kierowców. Uwaga na maszyny rolnicze

Mundurowi intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu oraz przyczyn tej groźnej kraksy. Jak przekazała nadkomisarz Ewa Czyż, policyjni śledczy wnikliwie analizują każdy szczegół związany z tym incydentem drogowym.

Służby przypominają o konieczności zachowania wzmożonej czujności na trasach, po których porusza się sprzęt rolniczy. Znaczna dysproporcja w prędkości rozwijanej przez traktory w porównaniu do aut osobowych czy dostawczych to niezwykle częsty powód powstawania poważnych zagrożeń na drogach.

6